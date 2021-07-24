В Україні за добу виявлено 745 нових випадків COVID-19
В Україні 23 липня лабораторно підтверджено 745 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
23 липня було зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу госпіталізовано 395 осіб, 24 людини померли, 394 - одужали.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.
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