В Україні за добу виявлено 745 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.

23 липня було зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу госпіталізовано 395 осіб, 24 людини померли, 394 - одужали.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

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