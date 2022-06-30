Про це повідомляють у пресслужбі КМР.

За інформацією Ірини Никорак (на фото), у лавах Збройних Сил України служить понад 50 тисяч жінок, з них 3,5 тисячі – старші офіцери. Військовий обов'язок виконують нарівні з чоловіками: на передовій і в тилу, як парамедики, танкістки, аеророзвідниці, артилеристки, командирки роти або взводу.

Депутатка Київської міської ради Ірина Никорак демонструє, як чоловіча військова форма "пасує" жінкам. Фото: з офіційної facebook-сторінки Ірини Никорак

"Комфортна та функціональна амуніція – базова потреба кожного військового. Але жіночої форми в Україні не має. Її можна тільки або купити за кордоном, або пошити самостійно, – каже ініціаторка проєкту. – Тож жінкам видають чоловічу військову форму, без врахування жіночої фізіології. Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо, звісно, у них є така можливість в умовах повномасштабної війни".

Ірина Никорак демонструє приклад військової жіночої форми зі США. "Зручна, функціональна і не треба нічого підшивати", – написала депутатка. Фото: з офіційної facebook-сторінки Ірини Никорак.

Команда, залучена до реалізації проєкту, вже розробили лекала. Як запевнила депутатка, створюючи шаблони, по яких розкроюватимуть партії військового одягу для жінок, врахували найкращий міжнародний досвід.

Відшивати форми будуть в Україні. Кошти на це збирають на благодійних аукціонах. Лоти безплатно надають відомі українські спортсмени, музиканти і публічні діячі. Серед них – льодоруб, який побував на вершинах найвищих гір світу.

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