Обстріл Покровського району Донеччини 6 січня: ідентифіковано тіла 7 загиблих, серед них 3-річна дитина
Правоохоронці ідентифікували тіла сімох людей, які загинули внаслідок російського ракетного обстрілу Покровського району Донецької області. Серед них 3-річна дитина, ідентифікація триває
Про це інформує МВС.
"Поліція ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та с. Рівне. Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки 6 січня", - йдеться у повідомленні.
Станом на середу, 10 січня, вдалося встановити особи чотирьох загиблих у селі Рівне. Росія вбила трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю. Водночас у Покровську ідентифікували тіла 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.
"Ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще 4 загиблих", - додали в МВС.
- 6 січня окупанти атакували Покровський район Донецької області ракетами С-300. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 12 людей, серед яких 6 дітей. Також відомо про 9 поранених.
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