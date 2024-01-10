Обстріл Покровського району Донеччини 6 січня: ідентифіковано тіла 7 загиблих, серед них 3-річна дитина

Про це інформує МВС.

"Поліція ідентифікувала 7 загиблих у Покровську та с. Рівне. Слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях ракетної атаки 6 січня", - йдеться у повідомленні.

Станом на середу, 10 січня, вдалося встановити особи чотирьох загиблих у селі Рівне. Росія вбила трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, 59-річну бабусю. Водночас у Покровську ідентифікували тіла 34-річного чоловіка та двох жінок, віком 37 і 39 років.

"Ідентифікація триває. Поліцейські встановлюють особи ще 4 загиблих", - додали в МВС.