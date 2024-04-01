Партизани отримали документацію до комплектуючих ракетних кораблів РФ, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" отримали готову технічну документацією оновленого корабельного прицільного приладу росіян
Про це інформує рух спротиву "Атеш".
"Агент нашого руху зумів проникнути в “Науково-виробничий комплекс Пуск” і роздобути ряд документів, включно з готовою технічною документацією оновленого корабельного прицільного приладу “УВ-450-01”. Даний прилад слугує цілям спостереження і цілевказання. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну обізнаність і можливості виявлення цілей", - йдеться у повідомленні.
Технічну документацію вже передали Силам оборони України.
Довідка: ЗАТ "НВК Пуск" - це російська компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні продукції для спостереження, а також виявлення надводних та берегових об’єктів. Вона виконує наукові дослідження та розробки у цій галузі.
- 19 березня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" отримали секретні документи щодо виробництва в Росії крилатих ракет X-32: окупанти цього року планують виготовити 224 одиниці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.91 Купівля 38.91Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе