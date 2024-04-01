Партизани отримали документацію до комплектуючих ракетних кораблів РФ, - "Атеш"

Про це інформує рух спротиву "Атеш".

"Агент нашого руху зумів проникнути в “Науково-виробничий комплекс Пуск” і роздобути ряд документів, включно з готовою технічною документацією оновленого корабельного прицільного приладу “УВ-450-01”. Даний прилад слугує цілям спостереження і цілевказання. Він сприяє морським операціям, покращуючи ситуаційну обізнаність і можливості виявлення цілей", - йдеться у повідомленні.

Технічну документацію вже передали Силам оборони України.

Довідка: ЗАТ "НВК Пуск" - це російська компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні продукції для спостереження, а також виявлення надводних та берегових об’єктів. Вона виконує наукові дослідження та розробки у цій галузі.