"Путін не відмовився від своєї мети": у США прокоментували ідею РФ щодо "демілітаризованої зони"
Державний департамент Сполучених Штатів прокоментував ідею президента Росії Володимира Путіна щодо створення "демілітаризованої зони" між РФ та Україною
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".
"Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України", - зазначив він.
За словами речника, Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети - завоювати та підкорити Україну.
"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська", - додав Міллер.
- У Росії закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області для створення "буферної зони" з Бєлгородською областю.
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