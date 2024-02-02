"Путін не відмовився від своєї мети": у США прокоментували ідею РФ щодо "демілітаризованої зони"

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".

"Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України", - зазначив він.

За словами речника, Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети - завоювати та підкорити Україну.

"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська", - додав Міллер.