У ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має РФ та чи задіяні вони в Україні

Про це ГУР повідомило у відповіді на запит АрміяInform.

За даними розвідників, станом на кінець 2023 року ці танки не пройшли державних російських випробувань, тож на озброєння їх не прийняли. При цьому, у 2024 році РФ планує виготовити 29 танків Т-14 "Армата".

"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", - зазначили в ГУР.

Крім того, розвідники вказали, що наразі не мають інформації про участь танків "Армата" у бойових діях в Україні.