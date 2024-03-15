У ГУР розповіли, скільки танків "Армата" має РФ та чи задіяні вони в Україні
У Головному управлінні розвідки розповіли, що Росія виготовила близько 20 танків Т-14 "Армата", втім, це лише дослідна партія
Про це ГУР повідомило у відповіді на запит АрміяInform.
За даними розвідників, станом на кінець 2023 року ці танки не пройшли державних російських випробувань, тож на озброєння їх не прийняли. При цьому, у 2024 році РФ планує виготовити 29 танків Т-14 "Армата".
"Але найбільш ймовірно, що цей план не буде виконано. Так, у 2023 році із запланованих 29 одиниць не було виготовлено жодного танка", - зазначили в ГУР.
Крім того, розвідники вказали, що наразі не мають інформації про участь танків "Армата" у бойових діях в Україні.
- Раніше у Росії визнали, що не можуть забезпечити армію найсучаснішими танками. Найбільший танковий проєкт Росії епохи Володимира Путіна – виробництво моделі Т-14 "Армата" – обернувся фіаско в умовах війни з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.47 Купівля 38.47Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.89Продаж 42.67
- Актуальне
- Важливе