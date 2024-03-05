Надто дорого: у Росії визнали, що не можуть забезпечити армію найсучаснішими танками
Найбільший танковий проект Росії епохи Володимира Путіна – виробництво моделі Т-14 "Армата" – обернувся фіаско в умовах війни з Україною
Танк, який розробляли 15 років, обіцяючи до початку 2020-х поставити до військ тисячі одиниць, не з'явиться на українському фронті, повідомив у понеділок голова Ростеху Сергій Чемезов, пише The Moscow Tsmes.
За його словами, причина – у дорожнечі машини, вартість якої оцінювали в сотні мільйонів рублів.
"Армата, вона, загалом, дорога. За своїм функціоналом вона, звичайно, набагато перевершує теперішні танки, але надто дорога, тому її зараз армія навряд чи використовуватиме", - зазначив Чемезов.
Влітку минулого року джерело ТАСС в оборонно-промисловому комплексі повідомляло, що кілька Т-14 застосовувалися під час війни в Україні, проте бронемашину доопрацьовуватимуть. Він не став уточнювати, що саме планувалося змінити. На початку минулого року британська розвідка повідомляла, що російські бронетанкові частини з небажанням прийняли кілька нових «Армат», оскільки вони були дуже погані. "Неясно, які саме аспекти транспортних засобів викликали таку реакцію, але протягом останніх трьох років російські офіційні особи публічно описували проблеми з двигуном Т-14 і тепловізійними системами", - зазначало міноборони Великобританії.
- Також Чемезов 29 лютого повідомив, що початок серійного постачання пасажирських літаків російського виробництва неможливий у 2024 році, його переносять на 2025-2026 роки.
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