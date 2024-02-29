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У Росії повідомили про зрив поставок вітчизняних літаків

29 лютого, 2024 четвер
17:49
Світ Иркут МС-21 ближньо-середньомагістральний пасажирський літак

Початок серійного постачання пасажирських літаків російського виробництва МС-21 неможливе у 2024 році, його переносять на 2025-2026 роки

Про це повідомив голова Ростеху Сергій Чемезов, пише російський Interfax.

"Ні, до кінця (2024 - ІФ) року не буде", - сказав Чемезов у четвер, відповідаючи на відповідне питання журналістів у кулуарах щорічного послання президента РФ до Федеральних Зборів.

За його словами, постачання буде перенесено на 2025 або 2026 рік: "Так, швидше за все (на 2025 рік, - ІФ) - можливо, навіть на 2026 рік".

Коли саме планують завершити випробування МС-21, він не уточнив. "Ми хотіли б максимально швидко (завершити - ІФ), але зараз я не можу сказати... Чекаємо", - сказав очільник Ростеху.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

У середині січня найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 заявила, що має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.

27 січня відразу два літаки найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines не змогли злетіти через неполадки двигунів, що спричинено неналежним обслуговуванням під впливом санкцій.

Теги:
Економіка
санкції проти Росії
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