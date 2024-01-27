У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару по Харківщині 17 січня
У суботу, 27 січня, у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару керованою авіабомбою по селу Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області: вона перебувала в комі
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - написав він.
Синєгубов уточнив, що дівчинка отримала складні осколкові поранення та тривалий час перебувала у комі.
- 17 січня російська окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на село Малий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, зазнали поранень двоє дітей.
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