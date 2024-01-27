У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару по Харківщині 17 січня

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою", - написав він.

Синєгубов уточнив, що дівчинка отримала складні осколкові поранення та тривалий час перебувала у комі.