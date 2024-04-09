У російському Саратові невідомий підпалив музей "СВО"
У російському місті Саратов невідомий вночі підпалив так званий музей історії "спеціальної воєнної операції". Це вже друга спроба підпалу будівлі з грудня 2023 року
Про це повідомляє російське видання Astra.
Зазначається, що невідомий вночі розбив у музеї вікно та кинув туди пляшку з запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла внаслідок пожежі, загасив черговий співробітник.
На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.
Як додає видання, у грудні музей уже намагалися підпалити. Тоді затримали 21-річного слюсаря з Тольятті Максима Кіма.
Довідка. Музей історії "СВО" було відкрито у липні 2023 року. В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - моя історія", які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, що постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з "гуманітарною допомогою", а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.
Фото: ASTRA
- Як раніше зазначала розвідка Британії, збільшення кількості нападів на військкомати й подібні установи на території Росії може свідчити про недовіру до обіцянки президента Володимира Путіна не проводити нову хвилю мобілізації.
- До прикладу, один із випадків нападу на військкомат стався в серпні 2023 року в Санкт-Петербурзі. Тоді чоловік протаранив ворота на подвір'я військкомату машиною й намагався спалити його. Він стверджував, що до цього його спонукала російська ФСБ.
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