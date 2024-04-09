У російському Саратові невідомий підпалив музей "СВО"

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що невідомий вночі розбив у музеї вікно та кинув туди пляшку з запальною сумішшю. Пожежу, яка виникла внаслідок пожежі, загасив черговий співробітник.

На місці було знайдено п'ятилітрову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

Як додає видання, у грудні музей уже намагалися підпалити. Тоді затримали 21-річного слюсаря з Тольятті Максима Кіма.

Довідка. Музей історії "СВО" було відкрито у липні 2023 року. В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - моя історія", які привезли волонтери громадських організацій Саратова та області, що постійно виїжджають на територію окупованого Донбасу з "гуманітарною допомогою", а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців.

Фото: ASTRA