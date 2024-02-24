В акції Stand with Ukraine беруть участь майже 70 країн світу, - президент Світового Конгресу Українців Грод
Президент Світового Конгресу Українців Павло Грод зазначив, що 24 лютого у другу річницю повномасштабного вторгнення українські громади на 7 континентах провели понад 1000 акцій у підтримку України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми старалися згуртувати понад 400 міст, а сьогодні таких міст 750. Проведено понад 1000 акцій на 7 континентах, майже 70 країн світу беруть участь у міжнародній акції підтримки України під назвою Stand with Ukraine. Це показує згуртованість, що українці та їхні друзі по всьому світу не опускають руки, далі стоять з Україною і показують, що їй треба допомагати і сьогодні", - зауважив Павло Грод.
Президент Світового Конгресу Українців висловив вдячність українським громадам по всьому світу, які сьогодні 24 лютого організували ці акції.
- 24 лютого до Києва приїхали колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе