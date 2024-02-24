В акції Stand with Ukraine беруть участь майже 70 країн світу, - президент Світового Конгресу Українців Грод

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми старалися згуртувати понад 400 міст, а сьогодні таких міст 750. Проведено понад 1000 акцій на 7 континентах, майже 70 країн світу беруть участь у міжнародній акції підтримки України під назвою Stand with Ukraine. Це показує згуртованість, що українці та їхні друзі по всьому світу не опускають руки, далі стоять з Україною і показують, що їй треба допомагати і сьогодні", - зауважив Павло Грод.

Президент Світового Конгресу Українців висловив вдячність українським громадам по всьому світу, які сьогодні 24 лютого організували ці акції.