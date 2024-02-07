В Україні запускають масове виробництво аналога російського дрона "Ланцет": БПЛА вже випробували на фронті
Україна готується до масового випуску аналогів російського дрона-камікадзе "Ланцет", який зможе вражати цілі на відстані 40 км
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на Business Breakfast Forbes Україна.
Він зауважив, що найближчими тижнями держава підпише контракти з випуску FPV-дронів.
"У рейнджі до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони за типом "Ланцету" досить високотехнологічні, і знадобилося пів року, щоб розігнати ринок в цьому напрямі", - сказав Федоров.
Міністр зауважив, що українські захисники вже тестували такі дрони на фронті, однак ці випадки поки що одиничні.
"Важко назвати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців почне зʼявлятися інформація у російських пабліках, як палають їхні танки", - додав він.
- 16 серпня голова СБУ Василь Малюк розповів про морські надводні дрони - власну технічну розробку Служби безпеки України.
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