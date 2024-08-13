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Партнерський матеріал

Як мешканці Харківщини та Херсонщини за підтримки благодійників відновлюють свої господарства після окупації

Юлія Юліна
13 серпня, 2024 вiвторок
10:00
Війна з Росією

Харківщина дуже постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, село Гракове було під російською окупацією понад пів року

Зміст

У вересні 2022 року Збройні Сили України звільнили його, тоді із 740 жителів лишалося 48. Частина мешканців виїхала до більш безпечних населених пунктів, а частина загинула. Як розповідають у місцевій адміністрації, 210 граківчан уже повернулися у свої домівки, але багатьом немає куди їхати.

Місцева жителька Тетяна Бардакова розповіла Еспресо, що до повномасштабного вторгнення її родина мала велике господарство, але російські окупанти його розграбували, вкрали домашню та сільськогосподарську техніку, а теплицю зруйнували.

Аби допомогти людям, які постраждали внаслідок дій окупантів, Український Червоний Хрест за фінансової допомоги Фундації Кока-Кола створив програму підтримки сільськогосподарських домогосподарств.

Як розповідають організатори, гранти отримали домогосподарства з Харківської та Херсонської областей, які були пошкоджені або повністю зруйновані. Вимоги до участі у програмі:

  • мати принаймні одного працездатного члена сім’ї віком від 18 до 65 років;

  • мати у власності земельну ділянку, що придатна для городництва. 

Наразі програму реалізували у Харківській області (Чугуївський район, Малинівська громада, с. Мосьпанове, с. Стара Гнилиця; Чкаловська громада, с. Гракове) та на Херсонщині (Бериславський район, Великоолександрівська громада, с. Первомайське, с. Біла Криниця, с. Кар’єрне). Домогосподарства, відібрані до участі в програмі, отримали від Українського Червоного Хреста полікарбонатну теплицю або мотоблок із додатковим навісним обладнанням. Для участі у програмі передусім розглядали домогосподарства з найбільшою кількістю критеріїв вразливості: ті, до складу яких входять особи старше 65 років, особи з інвалідністю I та/або II групи, двоє або більше неповнолітніх дітей, малозабезпечені родини, а також ті, що здійснюють догляд за дітьми-сиротами.

"Український Червоний Хрест уже не вперше реалізовує подібні програми у громадах, які найбільше постраждали від війни. Ми прагнемо впроваджувати довгострокові проєкти, спрямовані на підтримку людей, які хочуть відновити своє господарство, працювати та розвиватися", – коментує Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Хреста.

Домогосподарства, що продемонстрували успішне використання наданого сільськогосподарського обладнання, також отримали додаткову грошову допомогу для закупівлі необхідних витратних матеріалів, наприклад, насіння та захисні сітки для теплиць.

У Фундації Кока-Кола переконують: їхня місія – підтримати постраждалих селян, для яких господарство – основний прибуток.

"Протягом двох останніх років Фундація Кока-Кола активно підтримує українців. Підтримка та розбудова економіки країни у такі важкі часи – особливо важлива. Ми розуміємо, що людям необхідно надавати таку допомогу, завдяки якій вони зможуть утримувати та розвивати свої господарства, годувати сім’ї, заробляти на підтримку життєдіяльності, розвиваючи таким чином свої місцевості та прилеглі території", – сказав президент Фундації Кока-Кола Карлос Пагоага.

Фундація Кока-Кола виділила 300 тис. доларів США грантової допомоги на реалізацію програми підтримки найбільш постраждалих сільськогосподарських домогосподарств на Харківщині та Херсонщині. 

Теги:
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Україна
Херсонщина
окупанти
Харківщина
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