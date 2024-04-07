За тиждень українські сапери знешкодили 3437 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено на Харківщині - 1952.

Загалом від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну підрозділами Держспецтрансслужби перевірено та розміновано територію площею 75 870,79 гектара й виявлено, вилучено і знешкоджено 132 994 вибухонебезпечних предметів.

Акваторії – 21,66 га

Автомобільних доріг – 872,09 км

Залізничних колій – 2395,98 км

Лінії електромереж – 437,14 км

Газогонів – 46,33 км

Територій житлового призначення – 313,01 га

"Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101", - закликають сапери Держспецтрансслужби.