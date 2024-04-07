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Війна з Росією: хроніка
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За тиждень українські сапери знешкодили 3437 вибухонебезпечних предметів

7 квітня, 2024 неділя
18:56
Війна з Росією

За тиждень з 1 по 7 квітня саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту розмінували територію площею 1534,28 га та виявили, вилучили й знешкодили 3437 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, найбільше вибухонебезпечних предметів було вилучено на Харківщині - 1952.

Загалом від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну підрозділами Держспецтрансслужби перевірено та розміновано територію площею 75 870,79 гектара й виявлено, вилучено і знешкоджено 132 994 вибухонебезпечних предметів.

  • Акваторії – 21,66 га
  • Автомобільних доріг – 872,09 км
  • Залізничних колій – 2395,98 км
  • Лінії електромереж – 437,14 км
  • Газогонів – 46,33 км
  • Територій житлового призначення – 313,01 га

"Звертаємося до мешканців деокупованих територій з проханням не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми! Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101", - закликають сапери Держспецтрансслужби.

  • 7 квітня повідомлялось, що міжнародні партнери вже виділили понад 700 мільйонів доларів на проєкти з гуманітарного розмінування території України на 2022-2027 роки.
Теги:
Україна
Росія
Військові новини
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