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OPINION

Врешті українці знатимуть, що в Європі будуть яйця

Сергій Фурса
14 жовтня, 2022 п'ятниця
16:32
Погляд Сергій Фурса

Політично-економічний огляд ринків України та світу

Ринки на цьому тижні продемонстрували непередбачувану сутність. Індекс S&P500 відкриється у п'ятницю на позначці у 3669 пунктів, суттєво нижчій, ніж тижнем раніше. Та суттєво вищій, ніж була у четвер удень і ніж, видавалося, мала б бути найближчим часом. День, коли ветерани ринку не могли пояснити різкої зміни настроїв на ринку. День, який колишній голова одного з найбільших банків США змалював як ситуацію, за якої ви втратили б дуже багато грошей, якби знали всі новини й зробили б ставку. Цього четверга ринки дійшли до позначки 3500 пунктів за індексом S&P500, суттєво впавши на нових даних про інфляцію, що знову виявилися гіршими за очікування. Та, з якоїсь незрозумілої причини, корективне підсвідоме ринків вирішило, що цього наразі досить і влаштувало ралі.

Що такого у цифрі 3500? По-перше, це гарно. По-друге, це мінімум з осені 2020 року, коли ринки почали довгий шлях догори, позбавляючись страху пандемії. Але нічого більше у цій цифрі немає, що могло б запустити розворот. Та це таки трапилося. Якщо абстрагуватися від конкретного незрозумілого четверга, то страхи рецесії та зростання ставок, як і досі, домінують. Особливо в Європі, де від британського популізму наразі пробує врятувати ринок Банк Англії, а континентальна Європа розгрібає помилки Меркель, яка відчайдушно відмовляється їх визнавати. Рішення картелю ОПЕКК+ вплинуло на ціни на нафту, та не критично. Барель бренту наразі торгується ледь вище 90 доларів. Розвиднилася і ситуація довкола потенційної стелі на російську нафту. І поки це виглядає знущанням з очікувань карколомного удару по російській економіці. Хоча, геть можливо, проблема саме з нашими очікуваннями.

Росія – країна надто токсична, і тому змушена продавати свою нафту з великим дисконтом. У підсумку, ціна питання "стелі ціни" – всього лише 1 долар за барель

Міністр фінансів США заявила, що стельова ціна на російську нафту може бути визначена на рівні 60 доларів за барель. Це тоді, коли ціна бареля бренту визначилася на позначці 94 долари за барель. Тобто звучить переконливо. Якби не одне "але". У вересні середня вартість продажів російської нафти сягала 61 долар за барель. Росія – країна надто токсична, і тому змушена продавати свою нафту з великим дисконтом. Вже продавати з дисконтом. У підсумку, ціна питання "стелі ціни" – всього лише 1 долар за барель. Приємне у цій історії лише те, що у вересні прибутки від експорту Росією нафти вже впали на 17%, зменшившись з 18,5 млрд доларів до 15, 3 млрд доларів, при тому, що видобуток не змінився, а експорт впав всього лише на 3%. І  падінням відзначилася лише ціна російської нафтової бочки, яка зменшилася з 72 доларів за барель до тих самих 61 долара за барель. Якщо шукати позитив у визначеній стелі, хоча знайти його важко, то можна передбачити, що, у всякому випадку, вдасться нівелювати ефект підлості саудівського принца, який ініціював зменшення виробництва для підтримки високих нафтових цін.

На вартість суверенного боргу України вплинула російська ракетна істерика у понеділок. Вона налякала не тільки киян, але й іноземних інвесторів, і тих, хто володіє державним боргом, і тих, хто є власниками єврооблігацій ДТЕКу

Український сегмент єврооблігацій рухався униз синхронно з ринком облігацій, втративши понад один пункт упродовж всієї кривої дохідності. При цьому на вартість суверенного боргу вплинула і російська ракетна істерика у понеділок. Вона налякала не тільки киян, які вже відвикли від прильотів ракет у місті, яке живе фактично звичним життям. Але й іноземних інвесторів, і тих, хто володіє державним боргом, і тих, хто є власниками єврооблігацій ДТЕКу, чиї об'єкти стали мішенями прильотів ракет разом з дитячими майданчиками, перехрестями та інстаграмними мостами. Рятує ситуацію лише те, що ціни на український борг і так лежать на дні й конкурують лише з цінами на борг Лівану. Нижче – тільки Венесуела.

Злякалася і готівкова гривня. Правда, не дуже і всього лише на один день. Добре, що доларової готівки тепер вистачає. І якщо на новині про мобілізацію в Росії продавці спробували розігнати ціну готівкового долара до 45 гривень, то російські ракетні обстріли спричинили ріст лише до 42 гривень за долар. І не надовго. Допомагає і те, що назагал тиск на гривню зменшується. Причому не тільки у моменті, серед іншого, різкого зменшення торгового дефіциту на тлі зернової угоди та зростання експорту. Але й у перспективі, бо ЄС, врешті, вирішив систематизувати свою допомогу і захистити її від бюрократичного саботажу на 2023 рік. У підсумку Україні пообіцяли 1,5 млрд доларів щомісячно від США у вигляді грантів, і 1,5 млрд євро від ЄС. Правда, є й недоліки від зростання українського експорту на тлі скасування будь-яких обмежень від ЄС. Різке зростання цін на яйця в українських крамницях, який розбудив навіть сегмент українського тік-току, де відкрили для себе волатильність на ринку яєць, став результатом, серед іншого, і зростання експорту в ЄС. Та, з іншого боку, врешті українці будуть переконані, що в Європі будуть яйця.   

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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