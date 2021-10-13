Як парфумерний ринок адаптувався до нових реалій

Нові реалії парфумерного ринку

Перші пару років після кризи непросто доводиться не тільки виробникам, але і покупцям. Знаючи про це, бренди охочіше випускають аромати в невеликому обсязі й роблять на таку продукцію знижки. Це підтверджує й асортимент інтернет-магазину Мейкап, де широко представлена оригінальна парфумерія елітних, нішевих фірм в мініверсіях. Духи, об'ємом 30 ml, 35 ml, 50 ml радують споживачів вишуканим поєднанням дорогих інгредієнтів, незвичайним звучанням ягідних міксів, екзотичних трав, квітів, деревини.

Аромати для будинку - що нового?

Через те, що тепер людство періодично живе в умовах обмеженого переміщення, то аромати для будинку стали своєрідним притулком від реальності. Якщо в будинку будуть звучати запахи, які асоціюються з подорожами, романтичними спогадами, то погляди на життя стануть набагато оптимістичніше.

Що вибрати:

Складні, багатокомпонентні композиції в дифузорах - вони кожен раз звучать по-різному, тому що розкриття нот залежить від температури приміщення, рівня вологості. В один день яскравіше чутні ноти білих квітів, в іншій - прянощі й шоколад, а на третій - свіжість цитрусів.

Моноаромати інжиру, жасмину, неролі, амбри, мандарина, юзу в спреях - такі запахи приємні, не дратують нюх, зрозумілі з перших нот, з передбачуваним розкриттям інгредієнтів.

Ароматичні свічки - в топах продажів цитрусові й м'ятні запахи. Саме вони допомагають зняти фізичну втому, нервову напругу. Також покупцям подобаються романтичні запахи орхідеї, троянди, ванілі. Серед фаворитів і свіжий аромат чистоти з тонкими нотами хвої, м'яти.

Віск для аромалампи - прекрасна альтернатива масел. Коли віск плавиться, все навколо пахне квітами, соковитими фруктами, медом, випічкою.

Аромати, які нас оточують - це наше життя і наші нові враження. Запахи часто асоціюються з певними ситуаціями, поїздками, емоціями, тому постарайтеся зробити свою колекцію парфумерії різноманітною, щоб потім аромати нагадували вам про визначні моменти життя.