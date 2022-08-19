Якби футболістам довелося воювати, вони б загинули в перший же день, - тренер "Динамо" Луческу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу вважає, що футболісти не можуть воювати, бо у перший ж день загинуть
Про це повідомляє Onemix.
За словами Луческу, він наполягав, щоб футболістам дозволили виїзд за кордон і вони могли б підіймати імідж України.
"З двома друзями ми наполягли на тому, щоб гравців випустили. Якби їм довелося йти воювати, вони б загинули в перший же день. Вони могли б надати країні імідж держави, яка продовжує жити спортом. Я був одним із тих, хто багато допомагав разом із Федерацією Румунії та президентом Чеферіном. Я був близький до гравців "Динамо" і "Шахтаря", - сказав тренер "Динамо".
Мірча Луческу розповів також про благодійні матчі.
"Ми організували матчі за мир. Ми їздили з однієї частини Європи в іншу, щоб підтримувати підготовку гравців збірної. Те, що ми робили під час цих матчів, було не для любителів футболу, а для українців, які мали відчути єдність. Футбол змушує їх перестати думати про те, що відбувається, але коли я бачу сумні обличчя, то відчуваю, що маю їх розвеселити. Єдине, що справді може підняти настрій — це результати, результати ведуть все вперед. Гордість для них - це найголовніше. Відповідальність за те, що вони зараз представляють свою країну. Знаючи, що вони тренуються і грають не лише для себе, а для цілої країни. Футбол має допомагати людям", - сказав Луческу.
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці".
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