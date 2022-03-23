Якщо люди йдуть вбивати Бандеру - це яким тупим потрібно бути, - лідер збірної України Ярмоленко про росіян
Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко дивується російським окупантам, які їдуть в Україну "вбивати Степана Бандеру"
Про це Ярмоленко сказав в етері програми "Денисов Time".
Ярмоленко не розуміє, як люди можуть в це вірити.
"Від кого нас звільняти? Це маячня. Не розумію, як люди можуть в це вірити. Якщо люди йдуть вбивати Бандеру - це яким тупим потрібно бути. У тебе телефон під рукою, ти можеш подивитися, хто це, коли він жив, коли помер. Це яким потрібно бути тупим і неосвіченою людиною?", - сказав лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.
Раніше Рамзан Кадиров заявив, що головним ворогом російського народу є "представник неонацистського руху" Степан Бандера, а його військові кадировці шукають Бандеру в Україні.
Низка росіян вірять, що Бандера живий і їхні війська зможуть його ліквідувати.
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