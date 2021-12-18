Якщо Путіну вдасться поглинути сусідів - це його надихне, - заступник очільника МЗС Латвії

Про це він заявив у інтерв'ю Liga.Net.



Вілумсонс оцінив переспективи безпеки в регіоні.



"Складно на 100% передбачити дії Путіна. Але, звичайно, можна припустити: якщо йому вдасться поглинути сусідів, які ще не входять до ЄС чи НАТО, але які хотіли б бути там, це його надихне. Якщо це станеться без великих втрат для Росії – навіщо тоді Кремлю зупинятися на досягнутому?", - сказав заступник міністра.



На його думку, у президента РФ може виникнути відчуття, що можна й надалі використати недипломатичні інструменти у зовнішній політиці.



"Наприклад, військові інструменти, з якими він більш "успішний", якщо коректно буде так сказати, ніж із дипломатією. Тому ми завжди будемо серед країн, які підтримують вас, Грузію та Молдову. Адже ми завжди розуміли, що якщо він досягне успіху з вами, то це може призвести до спроби вжити подальших дестабілізаційних дій проти наступних сусідів на Заході", - підсумував чиновник.

Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.