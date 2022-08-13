За добу ЗСУ ліквідували 200 російських військових, сім танків та один БПЛА ворога

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу - близько 43,4 тис. (+200) окупантів;

танків - 1856 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 4115 (+7) од.;

артилерійських систем - 978 (+3) од.;

реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.;

засобів ППО - 136 (+0) од.;

літаків - 233 (+0) од.;

гелікоптерів - 193 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 779 (+1) од.;

крилатих ракет - 187 (+2) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 3026 (+15) од.;

спеціальної техніки - 91 (+1) од.

Нагадаємо, розвідка Британії з'ясувала, як РФ діятиме після пошкодження мостів на Херсонщині

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