За добу ЗСУ ліквідували 200 російських військових, сім танків та один БПЛА ворога
З 24 лютого до 13 серпня окупанти втратили близько 43,4 тис. військових, 1856 танків, 779 дронів і 233 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 43,4 тис. (+200) окупантів;
- танків - 1856 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 4115 (+7) од.;
- артилерійських систем - 978 (+3) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 261 (+0) од.;
- засобів ППО - 136 (+0) од.;
- літаків - 233 (+0) од.;
- гелікоптерів - 193 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 779 (+1) од.;
- крилатих ракет - 187 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 3026 (+15) од.;
- спеціальної техніки - 91 (+1) од.
Нагадаємо, розвідка Британії з'ясувала, як РФ діятиме після пошкодження мостів на Херсонщині
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