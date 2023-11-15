Заборонена російська нафта опинилася у ланцюжку постачання Пентагону, а Україна, ймовірно, не отримає 1 млн артилерійських снарядів до березня. Акценти світових ЗМІ 15 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 15 листопада.

Заборонена російська нафта опинилася у ланцюжку постачання Пентагону

Після численних змін власників паливо продається грецькому нафтопереробному заводу, який обслуговує американську армію, повідомляє про результати розслідування The Washington Post.

Як розповідають у виданні, після того, як минулого року західні країни оголосили про заборону на російську нафту у відповідь на вторгнення в Україну, грецький нафтопереробний завод, який обслуговує американських військових, швидко адаптувався. За кілька місяців він повідомив інвесторам, що припинив приймати заборонену нафту і знайшов інші джерела.

Проте насправді нафтопродукти російського походження продовжували надходити на нафтопереробний завод Motor Oil Hellas на узбережжі Егейського моря в Греції. Це показує аналіз даних про судноплавство і торгівлю, який провели у WP.

Ці нафтопродукти просто пішли новим маршрутом — за сотні кілометрів, через нафтосховище в Туреччині, що приховало російський слід, оскільки власники нафтопродуктів кілька разів переходили з рук в руки, перш ніж вони потрапляли до Греції. Той факт, підкреслює WP, що ці поставки містили матеріал, який походить з Росії, підкреслює слабкість санкцій і неспроможність їхнього агресивного застосування. .

"Я не бачу іншого можливого висновку, окрім того, що російське паливо йде на Motor Oil Hellas", — каже моделювальник нафтопереробних заводів і аналітик ринку нафтопродуктів з дослідницької компанії RBN Energy Роберт Ауерс, який аналізував дані, отримані від WP.

За останні два роки компанія отримала 5,4 мільйона барелів нафтопродуктів морським транспортом, всі, крім 1,9 мільйона, з Росії, згідно з даними про відвантаження і торгівлю, отриманими від Refinitiv, компанії, що спеціалізується на фінансових даних і даних про сировинні ринки. Після того, як санкції Європейського Союзу набули чинності в лютому, російські поставки до Дьортьола склали 2,7 мільйона барелів, або понад 69% нафтопродуктів, доставлених морем до міста за цей період.

Точну кількість нафтопродуктів російського походження в продуктах, які закуповує Пентагон, визначити не вдалося. Ці продукти переробляються з використанням багатьох інгредієнтів, які неможливо відстежити в процесі виробництва.

Також не вдалося встановити, чи на якомусь етапі свого шляху мазут з Росії був перемаркований як такий, що походить з іншої країни. Документи, які описують походження партії нафти, відомі як сертифікати походження, не є публічними документами.

Речник агентства оборонної логістики Пентагону, яке займається закупівлею палива для американської армії, Джо Йосва повідомив в електронному листі, що агентству "нічого не відомо" про те, що паливо з Росії надходить до його грецького постачальника. Агентство заявило, що його підрядники, в тому числі Motor Oil Hellas, "несуть відповідальність за забезпечення дотримання чинних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією і російськими компаніями".

Як зазначає Йосва, Пентагон не так багато може зробити, щоб контролювати постачальників. Продукти, що входять до складу пального, яке він закуповує у Motor Oil Hellas, "постійно змінюються і можуть відрізнятися від однієї поставки до іншої". Відстежити походження, пояснює він, "конкретної поставки нафтопродуктів було б складно або неможливо".

У заяві Motor Oil Hellas йдеться, що компанія "не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою або нафтопродуктами. Весь її імпорт сертифікований як такий, що походить з країн, на які не поширюються санкції".

Як акцентує WP, компанія не відповіла на конкретні запитання про характер цієї сертифікації або про те, чи вживає вона якихось заходів для забезпечення її достовірності.

Тим часом науковий співробітник Атлантичної ради і колишній старший радник Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке здійснює нагляд за дотриманням санкцій США, Браян О'Тул та інші експерти з питань санкцій кажуть, що купівля пального, яке було просто ребрендоване, є забороненою для європейських нафтопереробників та їхніх клієнтів. За їхніми словами, покупці можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо вони не знали про походження потенційно санкційного товару.

Проєкт з нагляду за урядом (POGO), який виступає за прозорість уряду та захист інформаторів, поділився із The Washington Post своїми первинними висновками після кількамісячного відстеження даних про сировинні товари. Коли ця стаття була опублікована, група опублікувала власні висновки у звіті під назвою "Пентагон купує паливо, виготовлене з російської нафти", написаному розслідувачем Джейсоном Паладіно.

Більшість додаткових записів, які WP використали для цього звіту, були отримані з Refinitiv і Kpler, платформи, яка відстежує світові поставки енергетичних товарів.

"Разом ці дані показують, коли продукція покинула конкретний термінал, кому належить товар, на яких суднах він був відправлений і де був розвантажений", — пояснюють у виданні. Вони також проаналізували супутникові знімки і дані відстеження суден від MarineTraffic, щоб підтвердити відвідування портів суднами.

Як підкреслює WP, Туреччина навряд чи є унікальною країною, яка сприяє активному збуту російських паливних продуктів. Нафтопереробні заводи в Індії відчувають гостру потребу в російській нафті відтоді, як Сполучені Штати та ЄС запровадили верхню межу ціни на неї. Верхня межа дозволила Індії укласти вигідну угоду на російську нафту, яка, згідно з галузевими даними, зараз становить 40% нафти, що надходить до цієї країни, де вона переробляється і часто може бути експортована в інші країни.

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Україна, ймовірно, не отримає 1 млн артснарядів до березня

Критики ідеї ЄС поставити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня, що стає дедалі малоймовірнішим, скептично ставилися до неї від самого початку, пише Politico.

"Ми повинні припустити, що 1 мільйон не буде досягнутий", — заявляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на саміті міністрів оборони ЄС.

Як підкреслює видання, коли цю ідею висунули в березні минулого року, вже тоді існували побоювання, що нерозумно ставити конкретну цифру, пов'язану з кінцевим терміном виконання зобов'язань щодо боєприпасів, якщо є навіть найменші сумніви щодо здатності досягти цього.

"Питання про те, чи 1 мільйон коли-небудь був реалістичним, було насправді правильним, — додає Пісторіус. — Були голоси, які говорили: "Будьте обережні. Один мільйон — це легко вирішити, гроші є, але виробництво має бути". На жаль, ці голоси зараз мають рацію".

Politico нагадує, що у той момент ініціатива щодо такої ідеї надійшла від Естонії у відповідь на прохання Києва про надання достатньої кількості боєприпасів для протистояння наступу Росії, який набирав обертів: "Не можна сказати, що це був повний провал: з 9 лютого в рамках програми з передачі Україні снарядів з національних запасів було відправлено 300 000 боєприпасів. Але офіційні особи дедалі частіше висловлюють сумніви щодо досягнення мільйонної позначки всього за чотири місяці".

Дипломати і деякі міністри покладають провину на виробничі можливості Європи. Водночас, високопосадовці Єврокомісії вказали на брак національних контрактів, а також на те, що постачальники боєприпасів продають снаряди в інші країни, окрім України.

На думку керівника зовнішньої політики і політики безпеки ЄС Жозепа Борреля, одним зі способів забезпечити досягнення поставленої цифри було б для оборонних компаній зосередитися на постачанні більшої кількості боєприпасів в Україну і меншому експорті в інші країни.

"Майте на увазі, що європейська оборонна промисловість багато експортує — близько 40% продукції експортується до третіх країн, — зазначає він. — Отже, це не брак виробничих потужностей, а те, що вони відправляють свою продукцію на [інші] ринки. Тож, можливо, що нам потрібно зробити, так це спробувати переорієнтувати виробництво на пріоритетне — українське".

Тим часом комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон покладає провину на країни: "Потужності з виробництва боєприпасів зросли на 20-30%. Ми плануємо збільшити наші виробничі потужності до весни, тепер справа за країнами-членами, які розміщують замовлення".

Борис Пісторіус визнав, що "тісна координація" з європейською оборонною промисловістю є необхідною умовою для збільшення виробництва і закупівель, щоб "проєкти могли бути реалізовані швидше". А Жозеп Боррель також підкреслив важливість підписання урядами угод з виробниками озброєнь.

Як додає Politico, хоч питання допомоги Україні й посідало чільне місце в порядку денному засідання Ради, міністри оборони також затвердили нові пріоритети для оборонних можливостей ЄС. І серед основних уроків, отриманих на прикладі України та відображених у нових пріоритетах, йдеться про важливість сухопутних військ та інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони.