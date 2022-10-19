Окупанти захопили дитячий оздоровчий табір на Херсонщині

Про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.

"У Скадовському районі російські військові захопили територію дитячого оздоровчого табору, самовільно заселилися туди та не дають власникам доступу до території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з тимчасово загарбаних територій продовжує надходити інформація про факти мародерства військовослужбовцями країни-агресорки. Військові РФ відбирають у місцевих легкові та вантажні автомобілі, вивозять з будинків та квартир мирних жителів меблі та побутову техніку.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти примусово залучають мирне населення до фортифікаційних робіт у Херсоні.

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