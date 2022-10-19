Окупанти захопили дитячий оздоровчий табір на Херсонщині
У Скадовському районі російські окупаційні війська захопили територію дитячого табору й заселилися туди
Про це повідомляє поліція Херсонської області у фейсбуці.
"У Скадовському районі російські військові захопили територію дитячого оздоровчого табору, самовільно заселилися туди та не дають власникам доступу до території", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з тимчасово загарбаних територій продовжує надходити інформація про факти мародерства військовослужбовцями країни-агресорки. Військові РФ відбирають у місцевих легкові та вантажні автомобілі, вивозять з будинків та квартир мирних жителів меблі та побутову техніку.
- Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти примусово залучають мирне населення до фортифікаційних робіт у Херсоні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе