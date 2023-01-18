The New York Times:

Авіакатастрофа у Броварах сьогодні у фокусі всього світу. Зокрема, NYT передовсім повідомляє про загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, зазначаючи про 14 загиблих загалом, серед яких дитина. Причина катастрофи не зрозуміла, говорять у виданні, розповідаючи про поточні обставини. Денису Монастирському присвячений ще один матеріал, у якому йдеться про його особу, зокрема про те, що він керував українською поліцією та десятками тисяч учасників бойових дій та про ризики для особи міністра під час вторгнення.

Росія обстрілює села поблизу Соледару, де вже не один день тривають важкі бої. NYT ставить під сумнів збереження Соледару під контролем українських військ. Аналітики говорять про те, що є все більше доказів того, що українські сили відступили, залишивши місто під контролем росіян.

The Washington Post:

Американці наголошують на пошуку причини аварії поблизу Києва: порушення правил польотів, технічна несправність або навіть диверсія – такі версії розглядає СБУ. Точну причину встановлять після розслідування. Також видання публікує репортаж із місця подій, розповідаючи покроково стан справ, публікуючи відео з місця катастрофи та коментарі офіційних осіб.

Чи працюють санкції проти Росії? Таке питання ставлять собі аналітики у матеріалі про російську економіку. "Реальна динаміка економіки виявилася кращою за прогнози багатьох експертів", – каже у своїй заяві Путін, зазначаючи, що валовий внутрішній продукт Росії з січня по листопад 2022 року скоротився лише на 2,1%. Хоча Путіна немає Давосі, Росія теж не повністю відрізана від світу. У медіа розглядають і версію помилковості російських даних, разом із тим підкреслюючи коментарі звичайних росіян, що їхній рівень життя практично не змінився. Чи означає це, що санкції не спрацювали? На думку The Washington Post, зовсім ні. Натомість йдеться про складніше розуміння проблеми: санкції передовсім спрямовані не на полиці супермаркетів, а на перешкоджання воєнним діям Росії в Україні.

The Guardian:

Видання розповідає про те, що Болгарія таємно постачала Україні пальне та боєприпаси в перші місяці війни. Колишній прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков і міністр фінансів Асен Васильєв заявили, що їхня країна забезпечила 30% боєприпасів радянського калібру, необхідних українській армії протягом вирішального тримісячного періоду минулої весни, а часом і 40% дизельного пального. Петкову довелося діяти таємно через відверті прокремлівські симпатії багатьох представників політичного класу Болгарії, включаючи його партнерів по соціалістичній коаліції.

Серед повідомлень про головні новини з України від Guardian також перше місце займає катастрофа у Броварах, загибель міністра внутрішніх справ та інших жертв, зокрема дітей із садочка. Поряд із цим не вщухає тема озброєння України, яка активно обговорюється у Давосі. Зокрема, Столтенберг переконаний, що західні союзники повинні надавати українській армії більше зброї, щоб досягти "мирного рішення шляхом переговорів". Тим часом Шольц ігнорує питання про танки Leopard 2, заявляючи про ризик російсько-натівської війни.

Politico:

Давос намагається звикнути до світу без Росії, заявляють у Politico. Вже другий рік поспіль західні санкції не дозволили російським чиновникам і олігархам відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, це перемога для українців, які відвідують цьогорічну конференцію, оскільки вони посилюють свої заклики отримати більше зброї від союзників. Це приємна новина і для хто, упродовж 11 місяців намагається переконати міжнародну спільноту уникати Москву. Але це також змушує генеральних директорів світу боротися з новою реальністю, як працювати у світі, де робота з Росією недоступна.

Також видання публікує заяву міністра Нідерландів про наміри приєднатися до "проєкту Patriot" США та Німеччини. Про це він зазначив під час відвідин Джо Байдена у Білому Домі. Проте обговорення все ще триває, тому подробиць не розголошують.

Медіа теж пише про Болгарію, яка таємно допомагала Україні у перші місяці війни: як найбідніша країна ЄС таємно рятувала Україну. Софія постачала Києву пальне та життєво важливу радянську зброю, але мусила тримати поставки в секреті через промосковських політиків в уряді.

Politico ділиться репортажем стартап українських татів у Харкові, які будують бомбосховища. Вони прагнуть зробити підземне життя менш небезпечним і менш депресивним. Перед повномасштабним вторгненням Росії 33-річний підприємець Олександр Чирва виробляв дизайнерські грилі разом зі своїм колишнім однокурсником Олексієм Сусліним і бізнес-партнером Тимуром Фейзулаєвим. Проте велика війна змінила пріоритети чоловіків. Вони зрозуміли, що зараз потрібні індивідуальні металеві бомбосховища, які не тільки забезпечить захист, але й комфорт і сучасність квартири, розташованої на трьох метрах під землею, покритої бетонною плитою.

Фокус видання щодо катастрофи у Броварах опинився на загибелі трьох членів українського уряду. В аварії загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і державний секретар відомства Юрій Лубкович.

Штати готують великий військовий пакет для України. Він включатиме Stryker'и, проте не танки. Попри те, що наступний транш включатиме додаткову артилерію, боєприпаси та броню (ймовірно, бойові броньовані машини Stryker), очікується, що США не підпишуть поставку американських танків M1 Abrams. Таку інформацію видання отримало зі своїх джерел, які побажали залишитися анонімними.

CNN:

Хвилина мовчання у пам'ять про жертв трагедії біля Києва під час форуму в Давосі, Захід дійшов до останнього доленосного роздоріжжя щодо України, глава НАТО назвав аварію гелікоптера "трагедією" і заявив, що Україні потрібна більш досконала зброя – такі акценти видання робить щодо новин про Україну сьогодні.

Окремо CNN також публікують постійно оновлювану інформацію щодо аварії у Броварах. Видання повідомляє про те, що на місці катастрофи виявлені 14 тіл загиблих, у тому числі однієї дитини та всіх дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота - шістьох чиновників міністерства та трьох членів екіпажу.

BBC:

Британці роблять акцент на загибелі міністра Дениса Монастирського, розповідаючи ким він був для України та перебираючи його повноваження й роботу. Окремим матеріалом повідомляють усі важливі новини щодо війни. Не лише щодо катастрофи, але й заяв щодо зброї для України світових лідерів та українських офіційних осіб.

Gazeta Wyborcza:

Польське видання повідомляє про вихід з Росії найбільшого європейського виробника нафти і газу німецького концерну Wintershall Dea. Рішення було прийнято після того, як Путін видав указ, який заднім числом знизив ціну на газ із родовищ, які розробляє німецька компанія спільно з "Газпромом". Це може спричинити Росії понад 5 мільйонів євро збитків.

Також "Виборча" говорить про те, що війна з'їдає багаторічні заощадження Росії, а наповнювати спустошену скарбничку Кремля стає дедалі важче. Таким чином росіянам буде важко фінансувати довготривалу війну в Україні. Тим паче, що попри сподівання Росії, ціни на нафту й газ не зростають, а навпаки падають.

Не оминає медіа й теми трагедії в Броварах, повідомляючи про загибель представників МВС, зокрема міністра, але передовсім говорить про постраждалий садок та загибель дитини.

Окрім того, видання повідомляє про завершення рятувальної операції на руїнах багатоповерхівки у Дніпрі. На рахунку російської ракети 45 загиблих, серед яких є діти. Десятки поранених та всі ті, кому вона зруйнувала життя. "Виборча" розповідає про жалобу у місті та прощання із загиблими. Ким були ті, хто втратив життя.

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