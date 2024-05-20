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Корисні для контролю цукру: топ-5 напоїв для людей з діабетом

20 травня, 2024 понедiлок
18:01
Здоров'я Напої для контролю цукру в крові

Цукровий діабет – це захворювання, яке вимагає особливої уваги до харчування та вибору напоїв. Контроль рівня цукру в крові є ключовим аспектом у повсякденному житті діабетиків

Зміст

Правильний вибір напоїв може значно вплинути на самопочуття та загальний стан здоров'я людини, яка страждає на діабет. У цій статті ми розглянемо напої, які не лише дозволено вживати при діабеті, а також сприяють регуляції рівня глюкози в крові. Ви дізнаєтесь про корисні властивості цих напоїв та як їх включити у свій раціон, щоб підтримувати стабільний рівень цукру та насолоджуватися різноманіттям смаків без шкоди для здоров'я.

Цукровий діабет: значення та типи

Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке виникає через порушення метаболізму глюкози в організмі. Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин і для її нормального засвоєння необхідний гормон інсулін, який виробляється підшлунковою залозою. При цукровому діабеті організм або не виробляє достатньо інсуліну, або не може ефективно його використовувати, що призводить до підвищеного рівня глюкози в крові.

За даними Центру громадського здоров'я, існує кілька основних типів цукрового діабету:

  • Цукровий діабет 1 типу - аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує та руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Це призводить до повної або майже повної відсутності інсуліну в організмі. Цей тип діабету зазвичай діагностується у дітей та молодих людей, хоча може розвинутися в будь-якому віці. Пацієнти з діабетом 1 типу потребують постійних ін'єкцій інсуліну або використання інсулінової помпи для контролю рівня глюкози в крові.
  • Цукровий діабет 2 типу є найбільш поширеним типом діабету, який розвивається, коли організм стає стійким до інсуліну або коли підшлункова залоза не виробляє достатньо інсуліну. Цей тип зазвичай діагностується у дорослих, особливо у людей з надмірною вагою або ожирінням, але останнім часом все частіше зустрічається і у молодих людей, підлітків та дітей. Лікування може включати зміни в способі життя, тобто збалансування дієти, заняття спортом, а також медикаментозна терапія.
  • Гестаційний діабет розвивається під час вагітності у жінок, які раніше не мали проблем з підвищенням рівня цукру в крові. Цей стан зазвичай зникає після пологів, але він підвищує ризик розвитку діабету 2 типу в майбутньому як для матері, так і для дитини.

Існують також інші, більш рідкісні форми діабету, пов'язані з певними генетичними синдромами, захворюваннями підшлункової залози, ендокринними порушеннями або спричинені прийомом деяких лікарських препаратів.

Правильний контроль рівня глюкози в крові та підтримка здорового способу життя є ключовими аспектами для запобігання ускладненням та забезпечення високої якості життя для людей з діабетом.

Цукровий діабет

Фото: Freepik

Які напої можна пити при діабеті?

При діабеті важливо вибирати не лише продукти, які людина вживає, а й контролювати напої. Вони мають не підвищувати рівень цукру в крові та приносити користь організму. Всім зрозуміло, що людям, які мають проблеми з коливанням рівня глюкози, варто відмовитись від солодких газованих напоїв, деяких соків та пити каву або чай без цукру. Однак, не всі знають, що є також напої, які допомагають контролювати рівень цукру в крові.

Ромашковий чай

За даними видання Express, що посилається на іранське дослідження, вживання протягом дня трьох чашок ромашкового чаю, може допомогти людям з цукровим діабетом 2 типу контролювати рівень глюкози в організмі.

Дослідники виявили, що короткочасне вживання ромашки має сприятливий вплив на глікемічний контроль та антиоксидантний статус. Це означає, що напій може допомогти знизити рівень цукру в крові та покращити загальний стан організму, завдяки своїм антиоксидантним властивостям. Така знахідка робить ромашковий чай корисним доповненням раціону людей із діабетом.

Фото: Freepik

Запашна кава

Кава є популярним напоєм, який має ряд корисних властивостей, але також потребує помірного вживання. Кава є джерелом антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами й знижують ризик хронічних захворювань. Кофеїн, що міститься в ній, також сприяє покращенню настрою, підвищенню уваги та концентрації.

Крім того, регулярне вживання кави може знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Це пояснюється наявністю в каві фітохімічних сполук, які допомагають підтримувати здоров’я клітин печінки та підшлункової залози, покращуючи їхню функцію та знижуючи ризик розвитку інсулінорезистентності. Однак, каву звісно потрібно пити без цукру, оскільки це може нівелювати позитивний ефект та підвищити ризик розвитку діабету.

Чорний та зелений чай

Чорний чай містить антиоксиданти, такі як теафлавіни та катехіни, які мають мати ряд корисних властивостей для здоров'я, включно зі зменшенням ризику розвитку деяких захворювань, зокрема цукрового діабету. Антиоксиданти допомагають зменшити окислення та запалення в організмі, що допомагає покращити резистентність до інсуліну та знизити ризик розвитку діабету.

Згідно з даними контрольованих досліджень, які були опубліковані у Nutrition & Metabolism у 2020 році, вживання зеленого чаю натщесерце може знизити рівень глюкози в крові. Це пов'язано з вмістом катехінів у зеленому чаї, які мають антиоксидантні властивості та можуть блокувати всмоктування вуглеводів під час травлення.

Зелений чай

Фото: Freepik

Молоко

Сьогодні є багато цікавих рослинних альтернатив звичайного молока, однак білки, які містяться саме в коров’ячому молоці, такі як казеїн і сироватка, допомагають покращити реакцію на інсулін та сповільнити травні процеси. Відповідно до даних огляду, що опублікований у Diabetes/Metabolism Research and Reviews у 2018 році, ці білки мають сприятливий вплив на рівень цукру в крові.

Сповільнений процес травлення призводить до більш стабільного підвищення рівня глюкози після прийому їжі, що дуже важливо при діабеті. Проте варто враховувати індивідуальні особливості організму, наприклад, непереносимість лактози та інші стани.

Звичайно, не забувайте пити достатню кількість чистої води протягом дня. Вона забезпечить достатній рівень гідратації, сприяє збільшенню об'єму крові та може зменшити ризик розвитку цукрового діабету.

Дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря та звертайтеся за консультацією у випадку будь-яких питань або сумнівів щодо харчових продуктів та дієти при діабеті.

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