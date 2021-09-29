Зеленський обговорив з президентом ФІБА заявку на Євробаскет-2025
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій Європи (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Основною темою перемовин стала подана заявка на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (Євробаскет-2025) в Україні.
«Для мене це дуже важлива зустріч, тому що спорт, і зокрема Євробаскет, – це зараз один з важливих пріоритетів для держави. Крім того, такі події та перемога в боротьбі за право їх проводити об’єднують націю», – наголосив Зеленський.
Президент запевнив Деміреля в тому, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.
Зі свого боку президент ФІБА Європа подякував Зеленському за ініціативу стосовно того, щоб Україна претендувала на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році.
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