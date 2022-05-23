Зеленський заявив, що законопроєкт про правовий статус громадян Польщі передбачає зрівняння прав поляків та українців

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Рішення, про яке сказав – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер у них? Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки", - сказав Зеленський.

Він заявив, що ухвалення подібного закону в Україні буде правильним жестом.

"Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу", - підсумував президент.

22 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.