Зеленський заявив, що законопроєкт про правовий статус громадян Польщі передбачає зрівняння прав поляків та українців
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні передбачає зрівняння прав поляків та українців у надзвичайних ситуаціях
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"Рішення, про яке сказав – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян, про українців. Як тепер у них? Українці та українки, які тимчасово перебувають у Польщі, рятуючись від цієї війни, де-факто й де-юре отримали ті ж можливості, що й поляки", - сказав Зеленський.
Він заявив, що ухвалення подібного закону в Україні буде правильним жестом.
"Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу", - підсумував президент.
- 22 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський внесе до Ради законопроєкт про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.
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