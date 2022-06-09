Зеленського запрошено на саміті НАТО в Мадриді, - заступник генсека Альянсу
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 28-30 червня у Мадриді
Про це повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, інформує італійського видання La Reppublica.
За його словами, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.
"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - наводяться слова Джоане у статті.
Він також наголосив, що зазначений саміт стане "дійсно перетворюючим".
- Відзначимо, що зараз у ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО під назвою "Спадщина Рамштайна". Вони відбуваються на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії та зібрали 17 країн Альянсу.
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