Про це повідомив заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане, інформує італійського видання La Reppublica.

За його словами, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

"На зустрічі "так чи інакше" буде присутній президент України Володимир Зеленський", - наводяться слова Джоане у статті.

Він також наголосив, що зазначений саміт стане "дійсно перетворюючим".

Відзначимо, що зараз у ЄС почались наймасштабніші в історії навчання сил ППО НАТО під назвою "Спадщина Рамштайна". Вони відбуваються на території Польщі, Литви, Латвії та Естонії та зібрали 17 країн Альянсу.

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