"Україна може зникнути, а інші країни будуть повністю змінені": Портников спрогнозував наслідки посилення впливу Росії на пострадянському просторі

Таку думку він висловив на форумі Via Carpatia 2024 в етері Еспресо

"Дуже важливо, щоб ми з вами розуміли те, що маємо справу не з дурною, недовершеною країною, яка ні на що нездатна, економічно падає та не може відповідати військовим чином. Ми боремось проти однієї з наймогутніших імперій 18-го та 20-го століть. Росія була колишнім геополітичним гегемоном Європи, яку вдалось вигнати лише внаслідок Холодної війни та багаторічного послаблення її економічного та політичного потенціалу", - пояснив Портников.

За словами Віталія Портникова, зараз ми входимо в епоху послаблення Російської Федерації, яке може тривати десятиліттями й охопити не одне покоління українців. Він наголосив, що досі незрозуміло, чи побачить певна генерація українців Росію без імперіалістичних настроїв і чи побачить взагалі.

"Якби Росія не була іншою, то не українці та поляки були б російськими колоніями, а росіяни були б колоніями України та Польщі. Саме сила російського суспільства, імперська сила, готовність платити будь-яку ціну за поневолення інших народів, за знищення інших мов та культур, робить Росію Росією. Зокрема, ось ця симфонія влади та суспільства. І якщо ми це будемо чітко розуміти, то знатимемо куди завдавати удау. Самі ж росіяни завжди про це розповідали. В них є народна казка про Кощія Безсмертного і треба лише знайти його смерть, знайти ось ту голку. А ми замість цього виступаємо на телебаченні зі зверненнями. Це не спрацює", - зазначив журналіст.

Журналіст наголосив, що головною метою Росії було і є посилення впливу на країни пострадянського простору, що призведе до зміцнення їх позицій на всю Центральну Європу.

"Нам всім слід усвідомити силу виклику, часоритм. врахувати те, що писали поети минулого про Росію і врешті-решт налаштуватись на багаторічну боротьбу. І тоді "Дзяди" Міцкевича та "Кавказ" Шевченка стануть для нас путівниками в цій боротьбі й допоможуть нам зберегти суверенітет та можливості. І це стосується не тільки України. Якщо Росії вдасться посилити свій вплив на пострадянському просторі, то вона, безумовно, стане гегемоном Центральної Європи. І ми побачимо не тільки іншу Україну - ми її взагалі можемо взагалі ніколи не побачити. Ми побачимо іншу Польщу, вже бачимо іншу Угорщину й Словаччину, побачимо іншу Чехію та Румунію. Фактично, повториться те, що ми спостерігали до 90-х років XX століття. Це те, чого росіяни добиваються і за що вони борються", - додав Портников.