Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що затримані створили шкідливе програмне забезпечення, що надало доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Їхні спільники, які працювали в різних фінустановах столиці, передавали персональні дані киян, які відкривали депозитні рахунки у банку.

"Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під "оновлення послуги банкінгу" від адміністрації фінустанови. Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що хакерське угрупування вкрало понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці кошти призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків та належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У відомстві зазначили, що це лише один з епізодів незаконної діяльності зловмисників.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУ виявили також нарколабораторію та гуртову партію канабісу на майже 8 млн грн, яку зловмисники планували реалізувати через власні зв’язки серед наркодилерів.

Фото: СБУ

Усім затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою.