Зламували банківські рахунки та вирощували канабіс: у Києві затримали 12 учасників хакерського угруповання
Служба безпеки України викрила у Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків українців. Під час обшуків з'ясувалося, що вони причетні також до незаконного збуту канабісу
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що затримані створили шкідливе програмне забезпечення, що надало доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Їхні спільники, які працювали в різних фінустановах столиці, передавали персональні дані киян, які відкривали депозитні рахунки у банку.
"Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під "оновлення послуги банкінгу" від адміністрації фінустанови. Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші на банківські картки, що були оформлені на підставних осіб", - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що хакерське угрупування вкрало понад 10 млн грн з депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці кошти призначались для виплат потерпілим вкладникам ліквідованих банків та належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У відомстві зазначили, що це лише один з епізодів незаконної діяльності зловмисників.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУ виявили також нарколабораторію та гуртову партію канабісу на майже 8 млн грн, яку зловмисники планували реалізувати через власні зв’язки серед наркодилерів.
Фото: СБУ
Усім затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою.
- 28 травня в Одесі затримали чоловіка, який вирощував у квартирі канабіс. Його спіймали на залякуванні перехожих іграшковою зброєю, що схожа на справжню.
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