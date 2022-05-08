Знищено 25 500 російських військових, 1130 танків, 199 літаків та 156 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога
З початку повномасштабної агресії Росія втратила в Україні 25 500 військових, 1130 танків, 2741 бойову броньовану машину, 199 літаків та 156 вертольотів
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 8 травня орієнтовно склали:
Особового складу 25500 осіб ліквідовано (+400 за добу),
Танків ‒ 1130 одиниць (+8),
Бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28),
Артилерійських систем – 509 (+0),
Реактивних систем залпового вогню - 179 (+7),
Засобів протиповітряної оборони - 86 (+2),
Літаків – 199 (+0),
Гелікоптерів – 156 (+1),
Автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27),
Кораблі /катери - 12 (+1),
Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 360 (+19),
Спеціальна техніка - 39 (+1),
Крилаті ракети - 92 (+2).
У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.
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