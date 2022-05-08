Знищено 25 500 російських військових, 1130 танків, 199 літаків та 156 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 8 травня орієнтовно склали:

Особового складу 25500 осіб ліквідовано (+400 за добу),

Танків ‒ 1130 одиниць (+8),

Бойових броньованих машин ‒ 2741 (+28),

Артилерійських систем – 509 (+0),

Реактивних систем залпового вогню - 179 (+7),

Засобів протиповітряної оборони - 86 (+2),

Літаків – 199 (+0),

Гелікоптерів – 156 (+1),

Автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27),

Кораблі /катери - 12 (+1),

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 360 (+19),

Спеціальна техніка - 39 (+1),

Крилаті ракети - 92 (+2).

У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

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