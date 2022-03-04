Зупиніть цього су*ого сина Путіна і надішліть зброю, щоб ми могли захиститися, - ексфутболіст збірної України з футболу Воронін звернувся до Німеччини

Про це повідомляє Bild.



До початку повномасштабної війни Андрій Воронін працював у московському "Динамо", але покинув Росію одразу ж після нападу російської армії на Україну.



"Ми вилетіли з Москви з літаком, перш ніж польоти не перекрили. Але ми не змогли приземлитися в Дюссельдорфі. Ми летіли через Амстердам. Мій батько, щойно прооперований, моя теща, моя дружина і діти зараз тут. Вони ходили в німецьку школу в Москві. Але школа зараз не має значення. Мені погано. Справді погано. Коли я бачу фото з рідного краю, коли бачу новини. Все це нереально, як фільм. Але фільм жахів. У мене майже не залишилося слів", - сказав Воронін.



Ексфутболіст збірної України закликав Німеччину надати Україні зброю.



"Що рухає Путіним? Можливо, він просто хоче бути в підручниках історії. Але він ніколи не опиниться там. Або опиниться як злочинець.

Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захиститися. Я так пишаюся нашою країною. У нас прекрасні міста, чудові люди. Ми будемо продовжувати боротися. І ми переможемо. Але ціна така висока. Багато загиблих... Ми живемо в 2022 році, а не в часи Другої світової...", – сказав Андрій Воронін.



42-річний Воронін зіграв за збірну України 74 матчі та забив 8 голів. З 2010-го по 2014-й рік виступав за московське "Динамо" у якому завершив кар'єру.



За свою кар'єру Андрій Воронін також встиг пограти за англійський "Ліверпуль", німецькі "Байєр", "Борусію М", "Фортуну", "Герту" і "Кельн", "Майнц".

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