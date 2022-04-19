19 квітня у п’яти районах Києва працюють сім продуктових міні-ярмарків, - КМДА
19 квітня до 16:00 у п’яти районах Києва працюють продуктові міні-ярмарки
Про це повідомляє КМДА.
За попередньою інформацією, у пʼяти районах столиці сьогодні запрацюють продуктові ярмарки, де реалізовуватимуться картопля, овочі борщового набору, бакалія тощо.
Міні-ярмарки будуть працювати до 16:00 за наступними адресами:
- Голосіївський район
- Дарницький район
- вул. Євгенія Харченка, 41-47
- Дніпровський район
- вул. Івана Микитенка, 21-27
- Подільський район
- ріг вул. Межигірської та Юрківської (на мапі Юрківська, 34)
- Святошинський район
- вул. Гната Юри, 5
- вул. Кулібіна, 4
КМДА нагадує, що графік роботи міні-ярмарків може оперативно змінюватися.
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