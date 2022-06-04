Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні, опублікованому у Telegram.

"Сьогодні в нашій країні вшанували пам'ять дітей, які загинули від російської агресії. За минулу добу найстрашніша цифра - кількість убитих дітей не змінилась - 261 дитина. Саме стільки українських дітей втратили життя з вини Росії, але це офіційне число", - зазначив президент.

Він додав, що чим більше будемо дізнаватися про тих, хто був похований на окупованій території, тим більшою може стати кількість імен в цьому списку.

"Читати його страшно - рік народження, місце проживання, обставини загибелі. Всі вони були б зараз живі, якби всього лише одна людина в Москві не спричинила цю катастрофу. Це вже не виправити. Бо ця війна вже триває", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в будь-який момент можна зупинити страшні наслідки цієї війни.

"Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу", - підсумував він.