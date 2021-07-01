4 липня в Києві відбудуться антитерористичні навчання: можлива перевірка документів у центрі міста

Про це повідомляє управління спецслужби у Києві та області в Facebook.

Навчання проводитимуться Антитерористичним центром при Службі безпеки України спільно з Посольством Ізраїлю в Україні.

Тренування пройдуть у Печерському районі на базі хоральної синагоги Бродського за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.



"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.