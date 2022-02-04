5,5 років позбавлення волі за хабар у 6 тис. грн: ВАКС визнав винним суддю з Донеччини

Про це повідомляється у пресслужбі суду.



Зазначено, що він просив надати неправомірну вигоду та одержав її за непритягнення особи до адміністративної відповідальності.



"Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади у судах строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна", - йдеться у повідомленні.



Крім того, суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 744 300 грн із покладенням на нього обов’язків: прибувати до суду за кожним його викликом; не залишати Слов’янська Донецької області без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.



"Строк дії вказаних обов’язків – до 04.04.2022 включно, але не пізніше дня набрання вироком законної сили.



Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - підсумували у суді.

