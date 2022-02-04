5,5 років позбавлення волі за хабар у 6 тис. грн: ВАКС визнав винним суддю з Донеччини
У п’ятницю, 4 лютого, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок та визнала винним суддю Слов’янського міськрайонного суду Донеччини Ігора Мінаєва у хабарництві та призначила 5 років 6 місяців позбавлення волі
Про це повідомляється у пресслужбі суду.
Зазначено, що він просив надати неправомірну вигоду та одержав її за непритягнення особи до адміністративної відповідальності.
"Суд призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади у судах строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна", - йдеться у повідомленні.
Крім того, суд застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 744 300 грн із покладенням на нього обов’язків: прибувати до суду за кожним його викликом; не залишати Слов’янська Донецької області без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
"Строк дії вказаних обов’язків – до 04.04.2022 включно, але не пізніше дня набрання вироком законної сили.
Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - підсумували у суді.
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