7 цікавих історій про купівлю товарів та послуг за криптовалюту

Більшість людей по всьому світу моніторять курс біткоїна настільки ж часто, наскільки перевіряють вартість долара чи євро. Все це свідчить про щільніше входження цифрових грошей у наше життя. Проте нещодавно оплата товару токеном викликала всесвітній резонанс. Про найцікавіші криптовалютні покупки ви дізнаєтеся з нашої статті.

Дорогі покупки

Коли йдеться про дорогі покупки, фантазія малює картину яхт, ювелірних прикрас та витворів мистецтва. Це стосується і торгових операцій із криптовалютою, але лише частково. Ось чотири товари, за які були віддано значні кошти:

будинок у Майамі;

автомобіль;

картина;

піца.

Один із найуспішніших інвесторів у крипту Майкл Комаранський віддав 455 BTC за особняк у Майамі. Угода була здійснена у 2018 році й спричинила фурор. За нинішнім курсом вартість будинку склала $9 млн, тоді ж сплачена сума в біткойнах дорівнювала $6 млн.

Роком раніше технічний директор VinWiki Пітер Саддінгтон став власником елітного автомобіля Lamborghini Huracan. У цій покупці немає нічого незвичайного, крім одного факту — оплата здійснювалася в біткойнах. Цікаво, що Пітер свідомо переплатив за машину, вартість якої становила $200 тис, тоді як за курсом 2017 року 45 BTC (стільки він заплатив за машину) дорівнювали $450 тис. Проте не варто засмучуватися за покупця, адже свої біткоїни він отримав за 6 років до угоди лише за $115.

Художник із Франції Юль написав свого роду рімейк на «Таємну вечерю», після чого продав витвір за 4,65 BTC. Не найвища ціна, але досить цікава покупка.

Що точно цікаво, — це дві піци, які обійшлися Ласло Ханьєц у 10000 біткоїнів. Саме стільки коштували 25$, еквівалент яких він віддав за страви італійської кухні. Справа була у 2010 році, всього через 13 років ця сума дорівнюватиме $211 млн!

Незвичайні покупки за крипту

Спочатку криптовалютних інвесторів вважали диваками, а купівля біткоїнів навіть на незначну суму призводила до скандалів у сім'ї через нерозумну витрату бюджету. Може тому й покупки за крипту бувають такими оригінальними. Наприклад, у південній частині Тихого океану є райський куточок – острівна держава під назвою Вануату. Уряд країни пропонує кожному бажаючому стати громадянином Вануату, купивши паспорт за біткоїни.

Яхт-клуби завжди вважалися закритими товариствами, куди пускають лише обраних. Ситуацію змінив клуб із Флориди 26 North Yachts. Кожен бажаючий може стати його членом, купивши яхту за біткоїни. Схожим шляхом пішли європейські прокатники, які здають плавзасоби в оренду за крипту.

Ще одне цікаве застосування біткоїна – оплата навчання. Першим таку можливість запропонував університет на Кіпрі, після чого ініціативу перейняли багато вищих навчальних закладів.

Усі ці історії свідчать про перспективність інвестиції в криптовалюту, яка з кожним днем дедалі більше входить у повсякденне життя.