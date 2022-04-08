9 травня у Латвії буде днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ
Сейм Латвії підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем пам'яті українців, загиблих в результаті агресивної війни РФ - цивільних мешканціві захисників України
Про це повідомляє Delfi.
Пропозицію вшанування пам'яті українців підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.
Повідомляється також, що окремі опозиційні депутати в дебатах закликали вибрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування 9 травня і "використовувати трагедію в Україні для внутрішніх політичних цілей".
Схвалений проект передбачає, що в день пам'яті приспустять державні прапори. На резиденції президента, будівлі Кабміну і Сейму розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади цього дня не зможуть організовувати розважальні заходи та свята - дозвіл на них не даватимуть.
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