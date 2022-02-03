Абоненти Kyivstar скаржаться на зникнення грошей із рахунків і неможливість дзвонити або зв'язатися зі службою підтримки
У четвер, 3 лютого, клієнти мобільного оператора Kyivstar почали масово скаржитись у соцмережах не неможливість здійснювати дзвінки та зникнення грошей із рахунків
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Kyivstar - черговий раз шокували своїм сервісом. Мій Київстар - не працює. Додзвонитися на 466 - нереально. "Зоряна" - як завжди тупить і веде себе як старий поломаний робот с купою багів. Все що вона вміє - лише посилати. Дійшло до того що сьогодні не міг подзвонити з Київстару на Київстар при балансі 60 грн. І найцікавіше - НІДЕ НІЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАЛОСЯ", - написав користувач Роман Герштун.
"Kyivstar хлопці, у вас там все ок? З рахунку sim-карти сигналізації авто за ніч вилетіло 500 грн. Ваш 466 стабільно зайнятий. ЗАНЯТИЙ CALL-ЦЕНТР ОПЕРАТОРА - таке взагалі буває?!) І сайт лежить)", - написав користувач Виктор Сизоненко.
"Друзі, а у вас з Kyivstar все нормально? Бо у нас у всієї родини, коли намагаєшся подзвонити, оператор каже: "Недостатньо коштів на рахунку". При тому, що всі рахунки поповнені. Шо у вас?" - написала користувачка Виктория Чирва.
"Kyivstar Що трапилось? Де гроші?" - написав користувач Илья Несходовский.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе