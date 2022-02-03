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Абоненти Kyivstar скаржаться на зникнення грошей із рахунків і неможливість дзвонити або зв'язатися зі службою підтримки

3 лютого, 2022 четвер
10:34
Суспільство Kyivstar

У четвер, 3 лютого, клієнти мобільного оператора Kyivstar почали масово скаржитись у соцмережах не неможливість здійснювати дзвінки та зникнення грошей із рахунків

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Kyivstar - черговий раз шокували своїм сервісом. Мій Київстар - не працює. Додзвонитися на 466 - нереально. "Зоряна" - як завжди тупить і веде себе як старий поломаний робот с купою багів. Все що вона вміє - лише посилати. Дійшло до того що сьогодні не міг подзвонити з Київстару на Київстар при балансі 60 грн. І найцікавіше - НІДЕ НІЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СТАЛОСЯ", - написав користувач Роман Герштун.

"Kyivstar хлопці, у вас там все ок? З рахунку sim-карти сигналізації авто за ніч вилетіло 500 грн. Ваш 466 стабільно зайнятий. ЗАНЯТИЙ CALL-ЦЕНТР ОПЕРАТОРА - таке взагалі буває?!) І сайт лежить)", - написав користувач Виктор Сизоненко.

"Друзі, а у вас з Kyivstar все нормально? Бо у нас у всієї родини, коли намагаєшся подзвонити, оператор каже: "Недостатньо коштів на рахунку". При тому, що всі рахунки поповнені. Шо у вас?" - написала користувачка Виктория Чирва.

"Kyivstar Що трапилось? Де гроші?" - написав користувач Илья Несходовский.


 

 

 


Станом на 10:30 на сайті та Facebook-сторінці оператора не було оприлюднено оголошень із приводу проблем у наданні послуги.

Водночас у коментарях під дописами користувачів представники компанії відповіли, що "вже повідомили в технічний відділ" і "фахівці працюють над вирішенням питання".

За деякий час компанія оприлюднила у Facebook звернення до абонентів.

"Шановні абоненти, сьогодні у частини клієнтів передплати могли спостерігатися тимчасові складнощі при дзвінках на інші номери в мережі Київстар та 466. Ми приносимо вибачення за виникнення тимчасових складнощів. Ми доклали всіх зусиль, щоб якомога швидше відновити сервіс. Приблизно з 10.30 години ранку сервіс дзвінків на інші номери мережі Київстар знову працює. Ми передбачили компенсації для абонентів, які зіштовхнулися з такими складнощами. Вони будуть нараховуватися автоматично. На ваші питання ми відповідатимемо в особистих повідомленнях спільноти Київстар в соціальних мережах почергово. Просимо вибачення за очікування. Ми обов'язково надамо відповідь кожному", - йдеться у зверненні.
 

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