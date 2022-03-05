Адвокат Новіков: наша команда збирає факти воєнних злочинів Путіна і російської армії для Гааги

Про це заявив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков на брифінгу.

"Ми збираємо інформацію як з преси, таку інформацію ми самі бачимо, не треба її надсилати. Ми координуємось з іншими групами, які збирають таку інформацію. Ми маємо намір отримувати інформацію з партійних осередків "Європейської Солідарності", 206-го батальйону, який сформований і виконує завдання по обороні Києва", – сказав адвокат.

Також він закликав усіх, хто бачив на власні очі події, які навіть потенційно можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини, допущені російськими військовими, надсилати інформацію на адресу infosprotyv.es@gmail.com та WarCrimesUA2022@gmail.com.

"Ми перевіримо інформацію. У нас є команда юристів, які працюють у безпечних умовах у Львові. Вони не мають переривати свою працю на сирени і бомбосховища. Тому ми сподіваємося, що всю інформацію, яку ви надішлете, ми оперативно опрацюємо, і в нас буде якийсь результат. Юридична праця довготривала і суд в Гаазі не завтра", – сказав адвокат.

Крім цього, Новіков наголосив, що готуються дайджести для західних партнерів задля отримання рішення про закрите небо над Україною.

"Ми також сподіваємося, що нам вдасться щодня готувати дайджест подій, спрямований на те, щоб переконувати людей в США, Європі, що небо над Україною має бути закрите. Цього рішення наразі ще немає. Але щодня відбуваються нові злочини – застосовується авіація і артилерія проти громадян, будинків, інфраструктури. Якщо у вас є така інформація надсилайте", – зазначив адвокат.

"Якщо ваша інформація містить якісь об’єктивні факти у яких ми зацікавлені, з вами зв’яжуться юристи і попросять, щоб ви додали деталі до того, що вже є", – резюмував він.