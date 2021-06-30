Албанія відкрила справу проти двох росіян за шпигунство під час навчань НАТО

Про це повідомляє "Балканський оглядач" з посиланням на албанську службу Euronews.



Албанія підозрює у шпигунстві двох громадян Росії, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe 21. Прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконому зборі та передачі інформації проти росіян Георгія Буданова та Владислава Черкасова.



Буданов приїхав до Албанії 1 березня 2021 року. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Але пізніше у албанських правоохоронців виникли підозри щодо мети його перебування в країні під час проведення в Албанії, в тому числі на узбережжі, навчань Defender Europe 21. 10 травня росіянин був депортований прикордонною поліцією.



Читайте також: У Латвії в справі про шпигунство депутата Сейму на Росію заарештували громадянина РФ



Другий російський громадянин, Черкасов, в'їхав до Албанії 12 травня. Стало відомо, що він заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес в той час, коли там проводилися навчання Defender Europe 21. Цей факт викликав сумніви щодо справжньої мети прибуття росіянина до Албанії.



Після перевірки речей Черкасова було виявилено дрон, який йому не дозволили ввезти. Протягом трьох днів свого перебування в Албанії (в Тирані та Дурресі) росіянин знаходився під постійним наглядом, і відомості про всі його пересування та про осіб, з якими він зустрічався, були передані слідству.

Багатонаціональні військові навчання Defender Europe 21 ("Захисник Європи 21") проходили на теиторії 16 країн. Навчання на кількох локаціях в Албанії тривали з 1 травня по 14 червня.