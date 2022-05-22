Албанія закупила для оборони комплекси Javelin

Про це повідомляє Балканський оглядач.

"Албанія буде оснащена новими протитанковими ракетами типу Javelin. Ця зброя, як сучасна, так і ефективна, радіусом до 4 км, є лише одним із етапів поточного процесу модернізації Збройних сил Албанії завдяки підтримці та співпраці зі стратегічними союзниками, США", - сказав Пелеші.

Компанія-виробник Lockheed Martin повідомила, що армія США нещодавно уклала із спільним підприємством два контракти на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг загальною вартістю $309 млн.

Ці контракти включають понад 1300 універсальних протитанкових і багатоцільових керованих ракетних систем Javelin. Фінансування відбувається за рахунок нещодавнього Закону про додаткові асигнування для України та замовлення для кількох міжнародних замовників, включаючи Норвегію, Албанію, Латвію та Таїланд.