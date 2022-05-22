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Албанія закупила для оборони комплекси Javelin

22 травня, 2022 неділя
22:31
Світ Джавелін

Міністр оборони Албанії Ніко Пелеші повідомив, що країна придбала протитанкові ракети Javelin для зміцнення оборони

Про це повідомляє Балканський оглядач.

"Албанія буде оснащена новими протитанковими ракетами типу Javelin. Ця зброя, як сучасна, так і ефективна, радіусом до 4 км, є лише одним із етапів поточного процесу модернізації Збройних сил Албанії завдяки підтримці та співпраці зі стратегічними союзниками, США", - сказав Пелеші.

Компанія-виробник Lockheed Martin повідомила, що армія США нещодавно уклала із спільним підприємством два контракти на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг загальною вартістю $309 млн.

Ці контракти включають понад 1300 універсальних протитанкових і багатоцільових керованих ракетних систем Javelin. Фінансування відбувається за рахунок нещодавнього Закону про додаткові асигнування для України та замовлення для кількох міжнародних замовників, включаючи Норвегію, Албанію, Латвію та Таїланд.

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Албанія
США
Javelin
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