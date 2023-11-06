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Головна Наука Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів

Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів

6 листопада, 2023 понедiлок
09:39
Наука кіт Степан

Перегодовуючи своїх улюбленців, власники котів ризикують мимоволі завдати їм шкоди. Нове дослідження показало, що переїдання призводить не лише до збільшення ваги, але й до погіршення травлення та зміни мікробіоти кишечника котів

Про це повідомляє Science Alert.

"Ми хотіли дізнатися більше про метаболічні та шлунково-кишкові зміни, які відбуваються внаслідок переїдання та збільшення ваги у котів", - каже науковець-дієтолог з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Келлі Свонсон, старший автор дослідження.

У дослідженні взяли участь 11 "худих" котів, всі вони були стерилізованими дорослими самками. Протягом двох тижнів котів годували комерційним збалансованим раціоном, а Свонсон та його колеги проводили базові виміри. Потім, протягом 18 тижнів, тваринам давали той самий корм, але дозволяли їсти стільки і так часто, скільки вони хотіли.

На початковому етапі, а також через 6, 12 і 18 тижнів після початку шведського столу дослідники збирали зразки калу і крові, а також дані про некеровану фізичну активність за допомогою моніторів, прикріплених до нашийників котів.

Коти, не гаючи часу, збільшили кількість їжі, яку їм дозволили, і не дивно, що набрали вагу. Коли коти їли більше і набирали масу, рівень жиру в їхньому організмі збільшувався, а здатність перетравлювати поживні речовини знижувалася.

"Коли організм отримує менше їжі, він ефективніше засвоює поживні речовини. Але коли кількість їжі збільшується, вона проходить через травну систему швидше, а поживних речовин при цьому витягується менше", - каже Свонсон.

З більшою кількістю їжі коти більше ходили в туалет і виробляли більш кислі випорожнення - ознака того, що їжа не перетравлюється ефективно.

"У людей низький рівень рН калу вказує на погане засвоєння вуглеводів і жирів. Наші результати корелюють з цим, оскільки знижений рівень рН фекалій відповідає більшому споживанню їжі та зниженню її засвоюваності", - пояснює Свонсон.

Дослідники виявили відмінності в типах мікробів, що живуть в кишечнику котів до і після 18 тижнів вільного годування. Крім того, час від прийому їжі до випорожнення скоротився приблизно на 25 відсотків у міру того, як коти набирали кілограми.

"Зміна часу шлунково-кишкового транзиту була новим відкриттям і потенційною причиною зміни мікробіоти фекалій", - каже Свонсон.

Коли дослідження набору ваги закінчилося, 11 котів перевели на обмежену дієту, яка, на щастя, дозволила їм схуднути і повернутися до початкового рівня.

Автори дослідження пропонують власникам тварин не лише годувати котів лише тим, що їм потрібно, але й заохочувати їх до фізичної та розумової активності під час прийому їжі. Вони можуть розділити їжу на невеликі порції, розміщені в різних місцях, кидати їжу, щоб коти її знаходили, і використовувати харчові пазли.

  • Дослідження міжнародної команди вчених показало, що власники собак виявляють більшу прив'язаність та готовність здійснювати фінансові вкладення в своїх домашніх улюбленців порівняно з власниками котів.
США
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