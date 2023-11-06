Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів
Перегодовуючи своїх улюбленців, власники котів ризикують мимоволі завдати їм шкоди. Нове дослідження показало, що переїдання призводить не лише до збільшення ваги, але й до погіршення травлення та зміни мікробіоти кишечника котів
Про це повідомляє Science Alert.
"Ми хотіли дізнатися більше про метаболічні та шлунково-кишкові зміни, які відбуваються внаслідок переїдання та збільшення ваги у котів", - каже науковець-дієтолог з Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн Келлі Свонсон, старший автор дослідження.
У дослідженні взяли участь 11 "худих" котів, всі вони були стерилізованими дорослими самками. Протягом двох тижнів котів годували комерційним збалансованим раціоном, а Свонсон та його колеги проводили базові виміри. Потім, протягом 18 тижнів, тваринам давали той самий корм, але дозволяли їсти стільки і так часто, скільки вони хотіли.
На початковому етапі, а також через 6, 12 і 18 тижнів після початку шведського столу дослідники збирали зразки калу і крові, а також дані про некеровану фізичну активність за допомогою моніторів, прикріплених до нашийників котів.
Коти, не гаючи часу, збільшили кількість їжі, яку їм дозволили, і не дивно, що набрали вагу. Коли коти їли більше і набирали масу, рівень жиру в їхньому організмі збільшувався, а здатність перетравлювати поживні речовини знижувалася.
"Коли організм отримує менше їжі, він ефективніше засвоює поживні речовини. Але коли кількість їжі збільшується, вона проходить через травну систему швидше, а поживних речовин при цьому витягується менше", - каже Свонсон.
З більшою кількістю їжі коти більше ходили в туалет і виробляли більш кислі випорожнення - ознака того, що їжа не перетравлюється ефективно.
"У людей низький рівень рН калу вказує на погане засвоєння вуглеводів і жирів. Наші результати корелюють з цим, оскільки знижений рівень рН фекалій відповідає більшому споживанню їжі та зниженню її засвоюваності", - пояснює Свонсон.
Дослідники виявили відмінності в типах мікробів, що живуть в кишечнику котів до і після 18 тижнів вільного годування. Крім того, час від прийому їжі до випорожнення скоротився приблизно на 25 відсотків у міру того, як коти набирали кілограми.
"Зміна часу шлунково-кишкового транзиту була новим відкриттям і потенційною причиною зміни мікробіоти фекалій", - каже Свонсон.
Коли дослідження набору ваги закінчилося, 11 котів перевели на обмежену дієту, яка, на щастя, дозволила їм схуднути і повернутися до початкового рівня.
Автори дослідження пропонують власникам тварин не лише годувати котів лише тим, що їм потрібно, але й заохочувати їх до фізичної та розумової активності під час прийому їжі. Вони можуть розділити їжу на невеликі порції, розміщені в різних місцях, кидати їжу, щоб коти її знаходили, і використовувати харчові пазли.
- Дослідження міжнародної команди вчених показало, що власники собак виявляють більшу прив'язаність та готовність здійснювати фінансові вкладення в своїх домашніх улюбленців порівняно з власниками котів.
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