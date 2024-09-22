Потрібно в терміновому порядку сфокусуватися на інженерному захисті наших електростанцій, - ексголова Укренерго Володимир Кудрицький

Людина, про яку багато говорили, було багато чуток, але ми сьогодні будемо всі чутки демонтувати й намагатися зрозуміти, що сталося, що є зараз, які перспективи конкретно для пана Володимира. І, звичайно, більшою мірою нас цікавить, чи будемо ми зі світлом, які перспективи нашої енергетичної системи фактично напередодні осіннього-зимового періоду, напередодні опалювального сезону.

Але розпочнемо ми все ж таки з вашого звільнення. У той час головна мотивація, яка була озвучена, - це те, що об'єкти були не готові до ворожих ударів, укриття не спрацювали, система енергетична зазнала серйозних пошкоджень, люди сиділи без світла. І логічним продовженням цієї історії стало ваше звільнення. Але насправді так ніхто досі не розуміє: а за що вас звільнили з посади?

Фото: Getty Images

Власне, це яскравий приклад того, як можна через анонімні telegram-канали і подкасти youtube деяких блогерів намагатися повернути медійне поле так, щоб реальність перевернути з ніг на голову фактично.

Факт полягає в наступному: є порядка 80 основних об'єктів, якими управляє Укренерго - компанія, яка транспортує електроенергію магістральними мережами і має декілька десятків підстанцій, які якраз доставляють електрику з магістральної мережі в мережі обленерго. І уже близько 70 об'єктів Укренерго мають сховища для найбільш критичного виду обладнання. Це автотрансформатори - власне, ті великі машини, великі апарати, які перетворюють напругу з дуже високої напруги магістрального класу 330 тисяч вольт, 750 тисяч вольт - у напругу, яка характерна для розподільчих мереж, які дотягуються до кожного будинку і до всіх 17 млн абонентів, які наразі є в Україні. Оці автотрансформатори, як, напевно, багато хто знає, були об'єктами атак і у 2022-му, і у 2023 році, і у 2024 році також росіяни досить активно намагалися їх атакувати "шахедами". Отже, антишахедний захист споруджений на абсолютній більшості наших об'єктів.

Цинізм і парадоксальність ситуації полягає в тому, що на жодному іншому об'єкті критичної інфраструктури в цій країні захист подібного роду наразі не споруджений. Тому якщо говорити про якісь погані результати Укренерго в спорудженні захисту, то, напевно, починати треба все-таки не з тієї організації, яка побудувала разом з Агентством держвідновлення порядка 70 споруд, а, напевно, подивитися на ті об'єкти, де не збудовано взагалі нічого.

Якщо ж говорити конкретно про нашу компанію, то зараз магістральна мережа досить непогано захищена оцими інженерними укріпленнями. І, до речі, остання масована атака, де було застосовано більше 100 ракет і 130 дронів, якраз продемонструвала надійність цього захисту. Чому? Тому що декілька днів були відключення і після цього вони пропали, тобто всі вузькі місця в мережі після прильоту декількох десятків ракет були усунуті буквально за 10 днів. Що, звичайно, було б неможливо, якби об'єкти були незахищені, - ви розумієте, що таке прильот ракети в будь-який об'єкт, чи то в житловий будинок, чи то в промисловий об'єкт, чи то тим більше в електроенергетичний об'єкт.

Тому всі ці закиди є просто спробою якось виправдати ту ситуацію, що сталася, і спробою, як показав час, досить невдалою, тому що, як ви самі кажете, питання залишилися. І я вже коментував цю ситуацію, я вважаю, що це просто спроба взяти під контроль компанію, в тому числі й з боку Міністерства енергетики.

Ви говорите, що є укриття і є система укриттів, яка себе зарекомендувала з доброї сторони, адже за досить короткий час енергопостачання в домівки, і не лише в домівки - в різні установи й заклади було відновлено. Тобто є кейс, ви бачили ті місця, де було падіння "шахеда" або уламків ракети, і воно захистило.

Так, були випадки прямого влучання "шахедів" у ці укриття, і укриття спрацювали на "відмінно", обладнання врятовано, і в більшості випадків обладнання в той же день включено назад у роботу.

Чи є сертифікація цих укриттів, чи це робиться фахівцями якогось органу, який би прийшов і сказав: так, це сертифіковано, це укриття, а ось це не зовсім укриття, тому що воно не таке, як у нас має бути сертифіковано.

Такий орган є, і ви його знаєте. Називається він Генеральний штаб. Дизайн цих укриттів, тобто проєктне рішення були сформовані й реалізовані за вимогами Генерального штабу, який достеменно розуміє й знає, яким є вплив бойової частини різного виду БПЛА, дронів-камікадзе типу "Шахед", під якими кутами вони можуть вдарити, яка є сила вибуху "Шахеда" при контакті з поверхнею цього сховища і так далі. Тобто всі ці технічні параметри, які надав Генштаб, були реалізовані в даних проєктах і проєкти сховищ були також погоджені Генеральним штабом. Тому якщо ми говоримо про певний знак якості, то його якраз в першу чергу видає Генеральний штаб.

Про захист української енергосистеми сьогодні ви багато сказали. Але, звичайно, люди думають так: ну, напевно ж, не все закрито, не все убезпечено, і варто ще щось робити. Ця робота зі створення захисних споруд триває? Чи вистачить того часу, який залишається фактично до настання серйозних холодів, для того щоб зробити максимально, що можливо сьогодні, для укриття в Укренерго?

Фото: Reuters

Якщо говорити про Укренерго, то можу відповідально сказати, що за магістральну мережу, якою транспортується потужність від великих електростанцій до обленерго, можна особливо не переживати. Перша черга укриттів, які є найбільш критичними, які дозволяють стабільно транспортувати електроенергію протягом осінньо-зимового періоду, - ця перша черга фактично вже фіналізується. І абсолютна більшість тих укриттів, які мали бути збудовані, - вже збудовані, туди поміщується обладнання, зараз воно підключається до мережі, іде плановий процес, який буде завершений протягом жовтня цього року.

Тому за здатність енергосистеми транспортувати потужність я би так сильно не переживав. І найбільша атака, яка була 26 серпня, якщо я не помиляюсь, якраз показує, що навіть така атака якихось катастрофічних наслідків для енергосистеми спричинити не може. Коли ми говоримо про укриття, треба теж розуміти, що в енергосистемі є порядка 100 великих об'єктів і порядка 30 тисяч невеликих. 100 великих - це пару десятків великих електростанцій і порядка 80 підстанцій Укренерго. Всі ці великі об'єкти мають площу в десятки гектарів, деякі електростанції мають площу в сотні гектарів. Ясно, що ти не можеш спорудити якийсь конфайнмент, типу як у Чорнобилі, над площею в 10 чи 100 футбольних полів - це неможливо фізично і недоцільно.

Тому захищаються тільки критичні елементи кожного об'єкта. Для підстанції Укренерго, як і для електростанцій, до речі, одним із критичних елементів є саме автотрансформатори, які перетворюють напругу з більшого класу в менший для того, щоб можна було цю електроенергію далі транспортувати вже до громадян, до промислових підприємств, до лікарень, до шкіл, садочків і так далі. Відповідно, коли відбувається ураження чи то ракетою, чи то дроном-камікадзе якогось об'єкта, можливі якісь тимчасові відключення, поки ремонтні бригади полагодять те обладнання, яке не є критичним, яке можна швидко замінити. Але головне - убезпечити найбільш складне, найбільш дороговартісне обладнання, яке дуже довго замінювати, це може зайняти тижні і навіть місяці. І от саме на цьому і сфокусована ця програма захисту енергооб'єктів.

Якщо говорити про те, що треба ще зробити до зими, - звичайно, зараз треба в авральному, терміновому порядку сфокусуватися на інженерному захисті наших електростанцій. Тому що якщо мережа Укренерго історично має великий запас міцності і сьогодні вже, коли ще зима не настала, вона тим не менше здатна транспортувати потужність, в тому числі, через трансформатори, яка вдвічі перевищує наше найбільше максимальне споживання в країні, то з генерацією, з виробництвом електроенергії ситуація прямо протилежна.

Ви знаєте, що країна втратила більше 9 гігават генерації, це більше половини або половина всієї наявної генерації станом на минулу зиму. І не вся ця потужність буде відновлена до зими. Відповідно, у нас буде менше електростанцій у роботі, менше енергоблоків у роботі, ніж було минулої зими, і ті електростанції, які зараз уціліли, і ті електростанції, які зараз відновлюються і будуть відновлені до зими, от їх треба берегти, їх треба убезпечити - тому що на них є так само такі ж практично підстанції біля них, які з'єднують енергоблок з мережею.

Ці підстанції також треба захистити і, звичайно, в першу чергу треба подбати про активний захист, тобто про роботу з партнерами для зміцнення наших сил ППО. Тому що протиповітряна оборона дає 85-90%, напевно, захисту від ракетно-дронових атак ворога.

Зараз італійці мають другу систему SAMP/T передати Україні. Я думаю, що їхню ініціативу підтримають інші партнери, Німеччина теж обіцяє більше для фронту дати, але, я думаю, і для енергетичного захисту. Ви кажете, що зараз ми маємо вдвічі менше, ніж минулої зими. Пам'ятаю минулу зиму, і позаминулу, і свічки, і пункти незламності. Бувало, що навіть в таких містах, які далеко від фронту, доводилося сидіти більше доби без світла.

Ми про гігават, обіцяний президентом, ще поговоримо. Це не відповідальність президента цей гігават забезпечити, він сказав – ну, побачимо, як воно буде реалізовано. Але в будь-якому разі маємо розуміти, що коли навантаження зросте - а воно зросте, тому що обігрівачі, люди будуть більше використовувати електроенергію, - то навіть якщо все буде добре з захистом, вдасться відбивати ворожі атаки, пошкодження мінімальні будуть і все одно планові відключення повернуться з настанням холодів. Тому що, я так розумію, той обсяг, який є, треба буде розподіляти рівномірно. А це означає, що комусь доведеться економити, при тому що є об'єкти критичної інфраструктури, які мають бути забезпечені постійно.

Ви правильно кажете, об'єкти критичної інфраструктури - це теплопостачання, водопостачання, водовідведення й інші деякі об'єкти мають бути забезпечені постійно, вони не входять в ці черги відключень. Дійсно, за холодної погоди, після настання холодів споживання досить різко зросте. І треба сказати, що порівняно з сьогоднішнім днем зросте й кількість генерацій, тому що доремонтуються деякі атомні енергоблоки, закінчиться ремонтна кампанія на АЕС, довідновлюються якісь енергоблоки теплових електростанцій.

Тобто не можна сказати, що ми з сьогоднішнім складом генерації ввійдемо в зиму - ні, він буде більший. Але приріст споживання по відношенню до сьогоднішнього дня перевищить приріст тієї генерації, яку ми будемо мати розрахунково на зиму. І тому в холодні періоди зими, коли температура сягне -5… -7… -10 °С в середньому за добу, дефіцит електроенергії є дуже ймовірним, скажемо так. І він не перекривається ні наявним ресурсом генерації, який планується на зиму, ні також додатковими обсягами імпорту з Європи, які Укренерго забезпечило після того, як об'єднало енергосистему України і Європи у 2022 році. Але цей імпорт, по-перше, на жаль, не використовується в повній мірі, він використовується приблизно на 30-40%.

Фото: Getty Images

Чому?

Ну, тому що досить часто в Європі ціна вища все ще, ніж в Україні.

Тобто люди мають розуміти, що нам не дають просто так цю електроенергію, ми її купуємо за вищою ціною, ніж є наша.

І причому купують її приватні в основному компанії й деякі державні на комерційних засадах. Тобто вони, купивши електроенергію в Європі, повинні її продати хоча б без збитку в Україні. А коли ціна в Україні нижча, ніж європейська, звичайно, це неможливо.

А кому вони продають - споживачам чи бізнесу?

Споживачам. На електроенергетичну спотову біржу, яка називається "Ринок на добу наперед" - це ринок сьогодні на завтра. Різні є варіанти, але в основному імпортується електроенергія для великих промислових споживачів, які в такий спосіб убезпечують себе від відключень. Бо є така постанова Кабінету Міністрів, яка дозволяє тобі уникати відключень, якщо ти імпортуєш певний процент від свого споживання. Ну і, відповідно, промислові підприємства, для технологічного процесу яких відключення дуже шкідливі, вони дуже чутливі до цих відключень, вони в такий спосіб, трошки переплачуючи за електроенергію, тим не менше убезпечують своє виробництво від цього негативного явища.

Ми зараз продовжимо говорити про енергетику, технології, підготовку до зими й інші важливі питання. Але поставлю запитання, яке було розігнано, як у вакуумній трубі, дуже швидко, і так воно розійшлося, - з приводу премії, яку ви нібито одержали, коли пішли з посади керівника ПрАТ "НЕК "Укренерго"". Мова йшла про 40 мільйонів гривень. Цікаво, звідки взялася ця сума, хто перший її озвучив, бо це ж має бути людина, яка має доступ до певної фінансової звітності. Тобто, я думаю, що не кожен знає, скільки, скажімо, працівник "Еспресо" може отримати премії, якби він її отримав, - це треба мати якісь інсайди. Хто перший цю цифру озвучив, чому 40 мільйонів і чи взагалі йшла мова про якусь премію?

Ну, по-перше, треба сказати, що озвучив першим цю суму, наскільки я знаю, telegram-канал "Труха" - такий анонімний telegram-канал, який уже не перший раз озвучує брехню. Сума ця не має нічого спільного з дійсністю.

До речі, цікавий факт: вони опублікували таку частину фотографій з протоколу засідання Наглядової ради, де при моєму звільненні було також вписано необхідність розрахунку повного зі мною, як з працівником, включаючи виплату тих не здійснених раніше виплат за попередні роки починаючи аж із 2021-го. Тому що за моїм контрактом частина виплат мені та моєї заробітної плати, премії, по суті, утримувалася до кінця мого контракту або на декілька років. І звідки взялася сума 40 мільйонів, я просто не знаю, вона вигадана. Так само, як вигадана історія з поганим захистом підстанцій Укренерго, які на повірку єдині, в принципі, об'єкти, захищені в цій країні.

Можу сказати, що дійсно, частину премій за попередні роки, які були не виплачені, я отримав при звільненні. Це абсолютно звичайна практика: коли співробітник звільняється, він отримує всі належні йому виплати. І сума цих виплат в рази менша, ніж те, що озвучив telegram-канал "Труха". Підхопили три з половиною блогера й один народний депутат, який дуже активно цікавився саме цим питанням і дуже мало цікавився, наприклад, питанням захисту реально об'єктів інфраструктури інших, ніж підстанцій Укренерго.

Я, наприклад, взагалі ніколи не любив рахувати чужі гроші - в тебе більше їх не стане, в когось менше не стане від того, ти просто втратиш час і, можливо, нервові клітини. Але коли така інформація потрапляє в публічний простір, багато людей почують. І не почують, коли ця інформація буде спростована. Вже такі прецеденти є, звичайно, але чи вам це цікаво - подавати в суд на людей, які озвучують подібну інформацію? Не для того, що ви там щось виграєте або матимете зайві гроші, скоріш за все зайвий клопіт, але просто це було б уроком для подібних діячів, і наступного разу з наступним працівником державної компанії чи політиком вони просто подумали б, чи писати відверту брехню, чи не писати.

Хороша порада, я над цим насправді подумаю. Хочу сказати, що, на жаль, напевно, сума виплат керівнику Укренерго за декілька років менша, ніж, наприклад, сума хабаря заступнику міністра енергетики за одну транзакцію. І я думаю, що основна проблема полягає не в тому, що telegram-канали пишуть брехню, якісь люди, які мають свої youtube-канали чи депутатські мандати, її поширюють, а в тому, що з великою імовірністю, на жаль, це робиться за гроші, і гроші ці беруться якраз не з білих зарплат топменеджменту компаній, а з якихось, очевидно, тіньових грошових потоків. І, як я вже сказав, масштаб їх, очевидно, набагато більше, ніж виплати керівництву Укренерго чи якихось інших енергетичних компаній.

Фото: Укренерго

Я зі своєї зарплатні справно завжди платив податки, я завжди під час своєї кар'єри отримував тільки "білу" зарплату. І дуже пишаюся тим, що, умовно кажучи, чим більшу зарплату я отримую, тим більше податків в державний бюджет я можу сплатити. А вже що стосується судових позовів – подивимося, буде час, можливо, займемося цим.

Сподіваюсь, до речі, що ініціатива є така у Верховній Раді України щодо того, аби вивести з тіні власників або кінцевих бенефіціарів тих чи інших telegram-каналів, які мають мільйони, більше мільйона підписників. Просто щоб усі розуміли, хто за цим стоїть. Тому що є певні медіа, які мають менший вплив, ніж окремі telegram-канали. Зараз більше ніж 70% українців новини черпають із telegram-каналів – це, до речі, вчорашня інформація, дослідження, це просто факт. І тому, якщо, умовно кажучи, телеканал "Еспресо", чи телеканал "Прямий", чи телеканал "Рада", чи будь-який інший телеканал відповідає перед нацкомісією, перед Законом, то так само інші люди теж мають відповідати, тому що це фактично вже є засіб масової інформації, оскільки українці отримують звідти ті чи інші новини.

І ще одне питання, оці чутки треба вже добити до кінця, а потім повернемось до генерації й очікування осінньо-зимового періоду. Писали про те, що за вашим звільненням може стояти міністр енергетики Галущенко. Якщо так, то чому ця інформація з'явилася?

Я уже в попередніх інтерв'ю говорив, що вважаю саме міністерство ініціатором всієї цієї ситуації. Ще раз повторюсь, що нічого спільного з поганим чи хорошим захистом підстанцій Укренерго ця ситуація не має, це повний абсурд. Це просто бажання, очевидно, контролювати операційну діяльність компанії. Спроби такого контролю почалися ще у 2021 році - контролювати гроші, контролювати якісь кадрові призначення всередині компанії. І ще з 2021 року почалися активні спроби запропонувати мені дуже хороших людей на різні посади в менеджмент компанії, які я відхиляв. Були спроби змінити менеджмент компанії поза Наглядовою радою у 2021 році. Уже під час вторгнення і в розпал вторгнення були спроби ще раз змінити правління, були спроби диктувати, наприклад, черговість оплати боргів на ринку електричної енергії.

Тобто були досить жваві спроби втручатися в нашу діяльність з боку міністерства, причому з документами, з офіційними якимись листами, наказами і так далі. І ми ніколи, жодного разу на ці спроби не піддавались. Вони в якийсь момент припинились - очевидно, коли люди зрозуміли, що з нами такою мовою розмовляти немає ніякого сенсу.

Але почалися численні перевірки - спочатку міністерський аудит, потім державна аудиторська служба провела аудит за участю представників міністерства. Потім численні якісь розслідування правоохоронних органів. Медійні, до речі, атаки теж. І вони ж не почалися перед моїм звільненням чи після мого звільнення - вони почалися багато місяців тому. Я нагадаю, що така ж само брехня публікувалася про мою зарплату в 2 мільйони гривень, і, по-моєму, саме telegram-канал "Труха" активно розганяв цей фейк. Ну, і інші якісь речі: рахували, скільки кондиціонерів є на моєму будинку - просто маячню публікували.

Очевидно, це була така артпідготовка, і для мене абсолютно очевидно, що з більшою чи з меншою інтенсивністю були ці спроби нарешті отримати контроль над компанією. Але зараз парадоксальна ситуація, тому що через досить активну реакцію громадянського суспільства і, в тому числі, наших західних партнерів, які довірили Укренерго півтора мільярда євро фінансування протягом вторгнення - а це більше, ніж залучили міністерство й інші енергетичні компанії разом узяті, - після цієї реакції процес зупинився. Мене звільнили, мого заступника призначила Наглядова рада виконувачем обов'язків. Олексій Брехт - це наш технічний директор.

По суті, зараз є таке роздоріжжя: або буде відновлена нормальна система управління компанією, коли створюється Наглядова рада, в ній має бути більшість людей незалежних, які здійснюють нагляд за діяльністю компанії без огляду на якісь забаганки, чиїсь там побажання.

Є таке слово, воно не з української мови, не з українських реалій, тому воно звучить так: смотрящий.

Не з українських реалій. Питання в тому, що інститут смотрящих - це, умовно, те, що ми маємо назавжди забути в цій країні. Є цивілізовані інститути - європейські або, якщо хочете, інститути цивілізованого світу. Якщо ми йдемо туди, то саме такі інститути нам треба будувати.

І, звичайно, треба не забувати про те, що державні компанії є власністю суспільною, власністю народу, вони не є власністю призначених кимось чиновників. Іноді чиновники забувають про це і починають себе ототожнювати ніби з власником державної компанії. І саме для цього потрібні наглядові ради - щоб ізолювати компанію від такого негативного можливого впливу. У випадку з Укренерго наглядова рада виконувала цю функцію протягом декількох років. І я дуже сподіваюся, що після ситуації з моїм звільненням буде відновлена уже створена нова наглядова рада, і тій команді, яка залишилась в Укренерго, яка уже три зими протримала енергосистему в надскладних умовах, об'єднала її з європейською енергосистемою, зробила багато для того, щоб укріпити захист, - що цій команді дадуть спокійно працювати.

Є виконувач обов'язків - Олексій Брехт, якого ви знаєте, про якого ви сказали. Робота триває, потяг рухається далі тією ж самою колією, нікуди не звертаючи. Який є час для того, аби було розуміння: ця людина стане свої обов'язки виконувати без приставки в.о. чи все ж таки знайдуть якусь іншу людину? Чи ці пошуки, за вашою інформацією, продовжуються? Тут важливо, розуміти, що це прийде фахівець. Бо щодо пана Брехта зрозуміло, що це людина, яка має 25 років досвіду роботи в енергетичній сфері, і тут питань не виникає.

Це один з найбільш досвідчених, найбільш кваліфікованих енергетиків взагалі в цій країні. Дуже складно знайти мені, уявити навіть когось, хто за рівнем компетенції міг би перевершити Олексія. Я працював з ним багато років пліч о пліч, і це я можу точно сказати абсолютно.

Якби ми уявили, що ми з вами в Норвегії, як мав би відбуватися процес: мала бути створена наглядова рада, яка складається з семи членів, чотири з яких незалежні. Зараз немає взагалі трьох. Мають бути обрані чотири незалежні члени в цю наглядову раду. Після цього наглядова рада проводить конкурс - відкритий, публічний, прозорий на керівника компанії. Не за критерієм його особистої лояльності до когось, не за критерієм, з ким він пив горілку, чи з ким він дружить, чи хто в нього родич, а за критерієм професіоналізму, правильних цінностей і його, чи її, можливості очолювати компанію саме в цей момент, в якому вона перебуває (а ми перебуваємо, нагадаю, напередодні важкої зими).

За результатами цього конкурсу має бути обраний новий керівник компанії. Чи буде це Олексій, чи не буде, чи буде Олексій взагалі подаватись на цей конкурс, чи не буде - це питання, які можна буде ставити тільки після того, як буде створена ця нова незалежна наглядова рада. І саме в такий спосіб в 2020 році я був обраний керівником - я був обраний на конкурсі, де брали участь 40 чи 50 людей, і був цілий процес, який тривав декілька місяців. І я цей конкурс виграв і був призначений у серпні 2020 року, тобто чотири роки тому. Саме такий конкурс має пройти і в цей раз.

У вас були випадки, коли вам на мобільний телефонував президент?

Ні, на мобільний - ні.

А телефон такий же має бути службовий?

Службовий телефон є, але моя комунікація з президентом відбувалася, як правило, в рамках якихось нарад, чи то виїзних, чи то в Офісі президента, чи то в рамках засідань Ставки, чи інших якихось форматів, але не через мобільний телефон і не через службовий телефон спецзв'язку. Я взагалі, чесно кажучи, сумніваюся, що цей спецзв'язок аж так активно використовується наразі.

Президент сказав слова, які, в принципі, правильні: треба рухатися, будувати, збільшувати, поширювати енергетичну безпеку. Президент сказав про те, що буде розбудовано до одного гігавата газової маневреної генерації. А потім була заява від президента - план, доручення, і є люди, які мають це реалізувати. Потім була заява міністра енергетики, що вже маємо 400 мегават. А ви сказали в інтерв'ю, що маємо з того часу плюс 60 мегават. Тобто ми розуміємо різницю. А реалістично скільки насправді – 400 чи 60? Ви казали, що ми втратили половину від того, що було минулої зими, - ну от хоча б плюс один, чому це не зроблено? Або що для того треба, щоб це зробити?

По-перше, скільки реально побудовано нової децентралізованої саме генерації? Не генераторів біля квіткових магазинів, не EcoFlow, які купили українці, до яких Міненерго жодного відношення немає, а саме нової генерації, яка буде працювати в енергосистемі? До, я підкреслюю, до 60 мегават. Не 60 навіть, а до 60 мегават.

Що таке 60 мегават, поясню. Втратили ми, як я вже сказав, 9 гігават, тобто 9 тисяч мегават. Нової генерації на сьогодні введено в роботу - підключено до енергосистеми, введено в роботу до 60 мегават. Причому десь половина - це дві невеликі електростанції невеликої потужності, і одна з них підключалась до мережі з півтора року. Тобто з такими темпами, якщо ми будемо продовжувати в такому дусі, то нам буде треба десятиліття, щоб замістити ту розбиту ракетами російськими генерацію, яка була втрачена в цьому році.

Але також ми втрачали генерацію і у 2022-2023 роках. Це теплові електростанції вугільні, це теплоелектроцентралі, які працюють на газу, - в основному це отакого роду станції. Відповідно, що треба зробити - треба перестати намагатися в централізований спосіб силами держави побудувати децентралізовану генерацію. Що таке децентралізована генерація? Це коли у вас замість одної вугільної станції потужністю в 1000 мегават появляється 100 невеличких електростанцій потужністю в 10 – умовно. Це означає розосередження.

Той же самий принцип, яким користуються наші воїни на полі бою, - розосередження. Ніхто ж не намагається скупчити 100 танків, 200 бойових броньованих машин і 4000 людей в одному місці, на одному плацу, правда? Так само в енергетиці. Енергетика є під обстрілами ворога, під вогнем ворога, відповідно, її треба розосередити. Для того щоб це зробити, необхідно залучати приватний капітал, не намагатися силами державних компаній побудувати сотні маленьких електростанцій, давши їм просто команду: от, тобі 100 мегават треба побудувати, тобі 300, тобі 200 - ідіть робіть, а як ви зробите, нікого не цікавить.

Треба, звичайно, створити умови для того, щоб приватний капітал почав масово інвестувати в нову українську генерацію. Це, безумовно, задача, яка стоїть перед Міністерством енергетики, як міністерством профільним в цій сфері. І саме воно, власне кажучи, відповідає за рахунок на табло. 31.12.2024 ми цей рахунок на табло побачимо. Поки що цей рахунок не дуже вражає, і що найбільше мене непокоїть - це очевидна спроба прикрасити реальність з трибуни парламенту або в публічному просторі, розповідаючи про якісь сотні мегават нової генерації.

Ніяких сотень мегават нової децентралізованої генерації немає. Наскільки я розумію, до цієї цифри намагаються дописати відновлення розбитих теплоелектроцентралей ще радянського часу, якісь генератори, дизель-генератори, які ставлять у регіонах на котельні, на невеличкі насосні станції. Але це не генерація - це джерела живлення, після того як почались відключення, вони на енергосистему не працюють у щоденному режимі. Тому ми говоримо тільки про ті електростанції, які, по суті, будуть заміщати оті вугільні ТЕС і теплоелектроцентралі, які розбиті ворогом. А таких у нас, на жаль, декілька десятків мегават.

Ці електростанції мають працювати на чому?

На різних видах палива. На газі, звичайно, це традиційне паливо для сучасної теплової генерації.

Я чув заяву в уряді, що цей рік ми плануємо пройти на газі власного видобутку. Я до того веду, що якщо розбудовувати оці десятки електростанцій, потім купувати газ, знову ж таки ціна цього газу - і все це потім буде лягати в ціну.

Коли це буде робити приватний інвестор, він уже знає, яка ціна на електроенергію сьогодні на ринку - на оптовому, не для населення, це не має жодного відношення до тарифів для населення. Це має відношення до цін для бізнесу: от, сьогодні є ціна для бізнесу, є ціна газу. Відповідно, сьогодні, спалюючи газ у сучасній газотурбіні в газопоршневій електростанції, можна продати електроенергію з цього газу з прибутком. І приватний бізнес, до речі, дуже активно готовий інвестувати в ці речі. Ми в Укренерго останні місяці якраз займалися створенням умов для приватного бізнесу, щоби приватний бізнес інвестував в нову українську генерацію.

Зокрема, що ми зробили з регулятором енергетичним, з НКРЕКП: лібералізація цін на цьому оптовому ринку для бізнесу і довгострокові контракти, які Укренерго укладає з інвесторами на 5 років, викуповуючи послугу в цих електростанцій майбутніх з 2025-го по 2030 рік. Таким чином інвестор чітко розуміє, яким чином окупити свій проєкт: у нього є твердий контракт з великою державною компанією, з оператором енергосистеми, і цей контракт він може принести в банк, взяти кредит, заінвестувати, отримати прибуток на свою інвестицію, виплатити кредит і отримати відповідний прибуток.

Таких контрактів зараз укладено на 600 мегават за результатами двох аукціонів. Компаніям дається один рік, це реалістичний термін - один рік на розгортання нових систем виробництва електроенергії, а також систем накопичення енергії. Це батарейні системи, так звані battery storage, які також дуже потрібні енергосистемі для балансування. Тільки два аукціони Укренерго на ці послуги дали 600 мегават бажаючих будувати, які от уже зараз почнуть будувати.

Це приватний бізнес, а в держсекторі ми поки бачимо скромніші набагато результати, і я думаю, що ставку все-таки треба робити на приватний бізнес. Тому що скільки чого побудувати, відомо давно. Ще в 2023 році, на початках, ми говорили про те, що необхідно будувати децентралізовану генерацію. Про це, до речі, говорили багато й у пресі, але потім на лондонську конференцію з відновлення повезли інше бачення розвитку енергетики, якусь гігантоманію, де треба було вкласти 400 мільярдів євро інвестицій, побудувати 300 гігават нових потужностей.

Ну, західні інвестори на це подивились, вони сказали: вибачте, це плани нереалістичні, ви говорите про якийсь космос, фантазії, ми люди ділові і ми гроші вкладаємо в реальні проекти, а не в чиїсь мрії, сни і так далі. І ми втратили час.

Зараз ми, як то кажуть, наблизимося максимально до людей, яким або грітися, або мерзнути цієї зими. Я так розумію, що цю зиму ми проходимо - плюс-мінус додадуть якісь десятки чи сотні мегават - з тим, що є зараз.

Те, що ми відновимо на традиційній генерації.

Що людям ви порадите - як готуватися, що додому купити, може, по ОСББ якийсь дизель-генератор великий придбати?

Фото: Getty Images

Я вважаю, якщо не буде різкого посилення інтенсивності російських обстрілів, тобто ми не можемо сказати, що їх не буде зовсім, але важливо, що не буде різкого посилення інтенсивності, що вони не будуть в три чи в п'ять разів більшими і частішими, у нас буде така ситуація, що в теплі періоди зими, умовно +2 … 0 … -1, будуть відключення або мінімальні, або їх не буде зовсім. В холодні періоди зими, -5…-7, особливо -10…-15, споживання зросте настільки, що фізично не можна буде зібрати достатньо генерації, щоб його покрити, і тоді відключення можуть бути. Якого масштабу вони будуть – ну, це гадання на кавовій гущі, але можна сказати, що дефіцит може бути схожим до якогось літнього дефіциту - липневого або серпневого.

Це дуже залежить від того, скільки електростанцій відновиться, яким буде імпорт електроенергії. Адже в липні у нас також імпорт не використовувався, на жаль, на повну потужність, ми не імпортували всього того, що могли б імпортувати, на жаль, через ціну. Але ж це теж питання до очільників галузі, яким чином забезпечити повне заповнення імпорту взимку. І хочу, до речі, сказати й нагадати, що поляки, польський прем'єр-міністр зокрема, пропонував залучити польські електростанції до роботи на Україну взимку. І мені здається, що цим проєктом треба предметно дуже займатися, для того щоб ми отримали ще декількасот мегават від використання тієї імпортної потужності, яку Укренерго забезпечувало, але яка, на жаль, не використовується.

Чи маєте ви вже розуміння, чим ви будете займатися далі в житті? Це буде державна служба, приватний бізнес? Чи плануєте книгу написати, поїхати мандрувати, підтримати Збройні сили України?

Можу точно сказати, що буду в Україні. Підтримкою Збройних сил ми займалися дуже предметно в Укренерго, і ми підтримали їх більш ніж на 350 млн за останні півтора року. І, звичайно, в силу вже своїх набагато більш скромних можливостей я також буду це робити. Але я би хотів працювати в одній або в декількох з наступних сфер - це залучення інвестицій, це євроінтеграція - адже ми по суті в 2022 році привели Укренерго в електроенергетичний ЄС, і я вважаю, що цей досвід можна реплікувати й на всю країну, - і трансформація нашої енергосистеми. Розбудова цієї нової децентралізованої генерації, по суті, буде означати нову українську енергосистему - більш дешеву, більш чисту, більш стійку до російських атак.

В якому форматі я буду реалізовувати себе в цих трьох напрямах - час покаже, думаю, наступні тижні, місяці. Але точно я хотів би працювати саме по цих напрямах. На сьогоднішній день я не бачу поки що великого запиту на це від державного сектору, тому поки що буду перебувати поза ним.