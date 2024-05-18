Жінка в меню, іронічний Китай і як правильно повідомляти погані новини – 5 книг, які навчать керувати своїм життям

Брітні Спірс. Жінка в мені. – К.: Наш Формат, 2024

Мультиплатинова попікона, володарка премії "Греммі" Брітні Спірс у цій книжці справді - немов у меню для примхливого споживача, в якому на вибір всі її образи - бунтарка, скандальна попдіва, мати-невдаха, наркозалежна, донька, яка повстала проти власного батька. Принаймні саме такою її показувала жовта преса. А якою вона бачить сама себе? Хай там як, але "Жінка в мені" Брітні Спірс - це смілива та надзвичайно зворушлива історія про свободу, славу, материнство, віру та надію. І нехай керувати своїм життям вона не дуже навчить, але принаймні дасть зрозуміти, що робити це можна по-різному. У цій книжці Брітні Спірс відверто ділиться власною історією від раннього дитинства до сьогодні - до відродження жінки в собі. Що пов’язувало її з Аґілерою і Ґослінґом, Майклом Джексоном і Мадонною, як вона стала обличчям Pepsi та "Жінкою року" за версією Billboard, як сім’я перетворила її на машину із заробляння грошей, через який біль довелося пройти після розриву з Тімберлейком, чого коштувало місяцями не бачити синів - Брітні торкається навіть найтемніших сторінок своєї історії, 13 років під опікою батька. Але ця книжка не тільки про внутрішню темряву - у ній багато світла, віри, надії, любові до музики та вдячності фанатам. А ще - сили долати всі перешкоди й жити за власними правилами. "Понад усе мені хотілося втекти від буденності в цей світ, де можна виражати почуття не думаючи, - згадує авторка своє дитинство. - Коли я залишалася наодинці з думками, голову заповнювали тривоги та страхи. Музика ж спиняла їхній шум, додавала впевненості й переносила туди, де я могла виразити себе так, як хотілось. Пісні переносили мене в таємні сфери. Співаючи, я ніби була не в цьому світі. Я гралась у дворі, як усі діти, але мої думки, почуття і сподівання були деінде".

Джон Тірні, Рой Баумайстер. Негативна упередженість. Як її подолати та навчитися керувати своїм життям. – К.: Наш Формат, 2024

З цієї книжки можна довідатися про те, як правильно повідомляти погані новини, як протидіяти негативу та покращити стосунки, кар’єру й життя завдяки перевіреним стратегіям, як-от раціоналізація, принцип Полліанни, нагороди проти покарань, і навіть про таку річ як теорія безпорадності. Якщо коротко, то у своєму дослідженні "Негативна упередженість" Джон Тірні та Рой Баумайстер – відповідно, редактор City Journal і психолог-дослідник із Квінслендського університету – переконують нас у тому, що світ стане безпечнішим і привітнішим місцем, якщо поміняти кут зору. Адже справді, чому нас спустошує критика, навіть якщо вона змішана зі щедрою похвалою? Чому люди залюбки вірять у теорії змов? Чому пари розлучаються, хоч і люблять одне одного? Таких "чому" може бути багато, а відповідь на них спільна - через негативну упередженість. Погане сильніше впливає на нас, ніж добре, і таке налаштування мозку допомагало людям виживати в дикій природі, а от у сучасному світі шкодить. Це легко пояснити на прикладі літніх людей. "Люди похилого віку зазвичай задоволені життям більше за молодь, - нагадують автори, - оскільки їхні емоції та судження вже не так викривлені проблемами й поразками. Вони протидіють силі поганого щоденним задоволенням і згадують щасливі моменти, відпустивши минулі негаразди. Об'єктивно їхнє життя може здаватися не кращим (особливо якщо є проблеми зі здоров'ям), але вони почуваються ліпше й ухвалюють зваженіші рішення, бо ігнорують неприємні уроки та зосереджуються на тому, що приносить радість. Саме цю мудрість ми популяризуємо в книжці. Ми пояснимо, як використовувати силу поганого, коли нам це вигідно, і як подолати її, коли вона не дає користі".



Андерс Ослунд, Андрюс Кубілюс. Відбудова, реформування та вступ України до ЄС. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

Чому цю книжку варто прочитати вже після того, як осягнули ази вищезгаданої життєвої науки? Та, тому що, знов-таки, сучасна ситуація зі вступом України до ЄС нібито відома, вона загалом на слуху й на вістрі пера всіх тямущих аналітиків, натомість як воно було раніше, як то кажуть, ще за комуністів, про це й мова на початку "Відбудови, реформування та вступу України до ЄС" Андерса Ослунда й Андрюса Кубілюса. "Зовнішня політика та міжнародна інтеграція України розвивалися стрибкоподібно, в міру становлення української нації, - нагадують вони, - але протягом трьох десятиліть з моменту здобуття незалежності її рух від Росії до Європи відбувався поступово. Рушійною силою цього процесу стала дедалі ворожіша політика Росії щодо України за часів президента Владіміра Путіна. Натомість ЄС поступово усвідомив, що Україна - це частина Європи й повинна стати членом ЄС". Подальший курс на євроінтеграцію, як знати, Україна активно почала виборювати під час Революції Гідності. Одним із наслідків цього є 10-літня війна, з розвитком повномасштабного збройного конфлікту Російської Федерації проти України. Проте це не зменшує шансів України стати повноцінним членом Європейського Союзу. Таким чином, автори книжки аналізують можливості вступу України до ЄС та зазначають умови, які держава має виконати для цього. Так, повномасштабна війна від 24 лютого 2022 року ускладнює процес змін та завдає непоправних збитків Українській державі. Однак навіть попри це шанс на приєднання до Європи політично залишається і цілком може бути втіленим.



Лінда Явін. Найкоротша історія Китаю. – К.: Лабораторія, 2024

Ця книжка - наскрізний, дещо іронічний і дотепний екскурс, що пояснює як на китайський тоталітарний режим продовжують впливати тексти мислителів: Конфуція, даосів, Мао, Дао де цзін, І-цзін, Фалунь Гун. Загалом "Найкоротша історія Китаю" Лінди Явін – це захоплива подорож крізь тисячоліття ранніх інновацій до високотехнологічного майбутнього. Авторка розповідає, як протягом тисячоліть Китай впливав на світову кухню, торгівлю, військову стратегію, естетику та філософію – згадаймо, кунґфу, тофу, чай, торгові шляхи, древні мудреці та шовк. "Серед інших винаходів цього періоду — нагадує авторка зокрема щодо епохи Хань, - сейсмограф і візки з одометром, у яких механічні фігурки били в барабан або гонг після кожної пройденої милі. Ханьський генерал використав рис, щоб створити першу у світі топографічну карту, а астрономи складали карти зоряного неба. Лікар Хва Тво, якому приписують авторство першої великої праці з фітотерапії, виконував операції, приспавши пацієнта анестетичним напоєм мафейсань із вина й гашишоподібного складника коноплі. Згідно з "Хронікою Хваяна" IV століття, ханьці навіть навчилися видобувати та транспортувати природний газ за допомогою бамбукових трубок". Загалом історія Піднебесної сповнена героїв і лиходіїв, квітучих епох і жорстоких повстань, культурного розквіту і цензурних обмежень, дисидентів і дотепників. А історія жінок у Китаї - від перших воїтельок до суфражисток двадцятого століття - залишається майже невідомою. Так само нам нагадують, що історичні примари корупції та роз’єднаності, які зруйнували багато могутніх династій, продовжують переслідувати Китайську Народну Республіку і сьогодні. Тож не дивно, що сучасний Китай сприймають по-різному: як економічну потугу, символ урбанізації, пропагандистську та агресивну наддержаву, що прагне світового панування. У цілому ж авторка книжки перетворює кількатисячолітню історію на коротку читабельну розповідь: від філософських джерел до політичної системи Китаю, від пандемії COVID-19 до гіпотетичної гегемонії КНР у майбутньому.



Векс Кінґ. Good Vibes, Good Life. Любов до себе - ключ до розкриття вашої величі. – К.: BookChef, 2024

Пригадуєте, у Джойса в п’єсі "Джакомо Джойс": "Любиш мене, люби мою парасольку". Майже так само у цій книжці, а саме – у дослідженні Векса Кінґа "Good Vibes, Good Life. Любов до себе - ключ до розкриття вашої величі", в якій, виявляється, важливо любити в собі достоту все. А як інакше навчитися по-справжньому любити себе? Як перетворити негативні емоції на позитивні? Чи можливо знайти тривале щастя? У цій книзі ви знайдете відповіді на всі ці та багато інших запитань. Автор подолав багато труднощів і тепер використовує особистий досвід та інтуїтивну мудрість, щоб надихнути інших. Ви збагнете, як долати токсичну енергію і ставити пріоритети у своєму добробуті, навчитеся розвивати позитивні життєві звички, зокрема уважність і медитацію, зміните свої переконання, щоб запросити у життя чудові можливості, сформулюєте свої цілі, використовуючи випробувані методи, подолаєте страх і пливтимете по життю разом із Всесвітом, знайдете свою вищу мету і станете світлом для інших. А головне, автор наочно покаже вам, що, коли ви змінюєте те, як ви думаєте, відчуваєте, говорите та дієте, ви починаєте змінювати світ. "Повертаючись до своїх спогадів, я приймаю все, що сталося, - переконаний він, - з кожної події можна винести урок. Я усвідомив, що хороші, погані та відверто потворні події становлять частину тієї особистості, якою я став. Попри те що деякі з них завдали нестерпного болю, вони також стали благословенням, адже допомогли мені зрозуміти чимало речей. 3 мого минулого досвіду народилося прагнення знайти вихід зі страждань і шлях до ліпшого життя".