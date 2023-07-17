На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 17 липня.

Атака на Кримський міст

Фото: Gettyimages

Головною темою, яка сколихнула міжнародні ЗМІ стала атака на Керченський міст в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, The New York Times пише, що інцидент стався трохи більше ніж через дев’ять місяців після нападу на міст 8 жовтня, коли вантажівка з вибухівкою вибухнула, перекривши одну смугу руху та пошкодивши залізничні колії.

"18-км міст, який був завершений у 2018 році і вважається інженерним досягненням, був повністю відкритий для руху транспорту в лютому. У травні залізничний рух було відновлено у звичайному режимі. Міст є основним маршрутом, який використовується для постачання російських військ в Україні, а також Чорноморського флоту, штаб якого знаходиться в порту Севастополь. Порушення руху по мосту змушує Росію постачати свої війська в Крим і на південь України сухопутними шляхами через південь України, які можуть бути піддані українським обстрілам", - пишуть журналісти і додають, що закриття моста також відбувається в розпал літнього туристичного сезону, коли Крим є популярним місцем для російських мандрівників,.

Кримська влада попросила туристів залишатися в готелях через ситуацію. Відео та фотографії, підтверджені The Times, показують пошкодження обох боків автомобільного мосту, причому найбільш значні пошкодження вздовж прольоту мосту в напрямку Росії.

У Politico відзначили, що Служби безпеки України опублікували загадковий вірш, у якому, здається, взяли відповідальність за інцидент. "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика - народна. Слова - СБУ", - йдеться в їх дописі.

У BBC написали, що двоє людей загинули внаслідок атаки на міст, що з'єднує окупований Крим із Росією.

"Російський Telegram-канал Gray Zone із посиланням на групу Вагнера заявив, що міст, ймовірно, був пошкоджений підводним дроном, запущеним на міст українською стороною", - пишуть у BBC.

Джерело в українській розвідці СБУ повідомило BBC, що вона здійснила напад разом із спецназом ВМС.

Міни заважають контрнаступу України

Фото: Київська міська військова адміністрація

Також у ЗМІ обговорювали просування контрнаступу ЗСУ. The New York Times відзначають, що міни заважають просуванню українських міст. Після п’яти тижнів контрнаступу, який, за словами навіть українських офіційних осіб, почався невдало, інтерв’ю з командирами та солдатами, які воюють на фронті, показують, що повільний прогрес зводиться до однієї головної проблеми – це міни.

"Українській армії також заважає відсутність авіаційної підтримки та глибока мережа оборонних споруд, яку збудували росіяни. Але саме через величезну кількість мін, дротів, мін-пасток і саморобних вибухових пристроїв українські сили загрузли лише за кілька миль від того місця, звідки вони почали", - кажуть The New York Times.

Міни вже давно є основною частиною російської війни, активно використовуються в Афганістані та Чечні та на попередніх етапах бойових дій в Україні, починаючи з 2014 року. Але мінні поля на півдні України величезні та складні, перевершують те, що було відомо раніше. Україна також закладає великі поля протитанкових мін, щоб зупинити наступ Росії.