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Війна з Росією: хроніка
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Атаки безпілотників на Москву покликані тиснути на психіку росіян - військовослужбовець Юрій Гудименко 

24 серпня, 2023 четвер
20:10
Війна з Росією Юрій Гудименко

Щоденна повітряна тривога в Москві стане черговим чинником, що примушуватиме росіян відтягувати техніку ППО з фронту до столиці. Саме тому логіка ударів по території Росії поєднує психологічний і прагматичний характер

Про це в інтерв'ю з Юрієм Бібіком для Фабрики Новин розповів військовослужбовець, історик за фахом і голова ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

"Мета повітряних атак на Москву не тільки в тому, щоб показати неспроможність Путіна захистити столицю. Всі диктаторські країни продають своєму народу внутрішню безпеку, почуття причетності до великих завоювань в обмін на їх громадянські права, свободи. Диктаторські режими колапсують, коли ця рівновага знищується: нема безпеки - нема завоювань. Окрім психологічно-філософських історій є ще історія суто прагматична. Ми розуміємо, що кількість ресурсів (людських, збройних) в цій війні обмежена. Логіка ударів на Москву полягає у тому, щоб рано чи пізно примусити росіян і їх керівництво відтягувати ППО оборону з фронту на захист Москви", - запевнив Юрій Гудименко.

За словами військовослужбовця, для психологічного тиску на жителів Москви та росіян важливу роль відіграватиме сигнал повітряної тривоги, що створюватиме постійну напругу та відчуття небезпеки.

"Для мене особисто буде приємним сигналом, коли над Москвою кожного дня буде лунати сигнал повітряної тривоги. З одного боку, це дрібниця, з іншого - це впливатиме на психіку росіян, які вимагатимуть "захистити серце Росії, дати ПВО".  Це буде ще одним сигналом, що їхнє улюблене "СВО" зайшло кудись не туди і все те, що їм каже Соловйов на 1 каналі не є правдою. Я скажу, що дуже б хотів, аби "москвічі" та росіяни загалом ховалися по підвалах, боялися наших атак, відчували те саме, що й українці. Бо коли наші дружини з дітьми бігали в укриття, росіяни сміялися і казали, що ми самі себе обстрілюємо. З точки зору людської справедливості - це правильно", - підсумував Гудименко.

Новини
Україна
безпілотник
повітряна тривога
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