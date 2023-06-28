Свої волонтерські зусилля Майкл і Анет об'єднали в межах проекту Pickup4Ukraine і днями приїхали до України, щоб передати захисникам із 3-ої окремої штурмової бригади бус і позашляховик. Як виникло рішення допомагати українцям, де збирають кошти і які ще благодійні ініціативи підтримують, волонтери розповіли телеканалу Еспресо.

Рішення допомогати

Майкл Сілвестр та Анетт Ерншпрегер працюють разом у великій німецькій IT-компанії, а познайомив їх спільний проєкт.

"Впродовж тривалого часу я проявляв інтерес до цього регіону. Після російського вторгнення, я думав над тим, чим можу допомогти українському народу", – розповідає Майкл. Спочатку він почав давати уроки німецької мови для українців, які приїхали до Німеччини, а потім почув подкаст, де розповідали, як люди доставляють машини в Україну. "Я вирішив, що можу також разом зі своїми друзями переганяти автівки. Ось так все і почалось".

В будинку Анет, яка працює в IT-компанії юристом, впродовж кількох місяців жили діти з України, які покинули домівки через війну.

"Допомога українській сім’ї – це був перший крок до розуміння, що саме переживають українські сімʼї", – згадує вона. Дізнавшись про ініціативу Майкла, Анет прриєдналась до проєкту з допомоги військовим без вагань. "Я переконана що на кону не лише існування України, але всієї Європи, та наших цінностей загалом", – вважає волонтерка.

Автомобіль за вимогою

Автівки для українських військових волонтери шукають в інтернеті, через приватні оголошення, а також на аукціонах, де виставляються вживані авто за вигідними цінами. Вивчають не лише ціни та специфічні вимоги, але і відгуки користувачів таких автомобілів.

"Зазвичай критерії такі: чотирьохколісний пікап, дизельний, з ручною коробкою передач, і він не має бути новим, щоб не було надто складної електрики, яку важко полагодити", – розповідає Майкл.

А нещодавно волонтери отримали запит від одного з підрозділів на електровелосипеди для спецпризначенців. Перевага такого транспорту в тому, що він доволі тихий і його переміщення не фіксують тепловізори. Компанія організувала придбання таких електровелосипедів, і перші два з них передадуть силам спеціальних операцій найближчим часом.

Автобус, який в ці дні Майкл і Анет привезли до України, якраз призначений для перевезення електровелосипедів.

Грошове питання

У Німеччині не можна збирати кошти на армію інщої країни в рамках благодійності, тому все, що робить Pickup4Ukraine – це приватна ініціатива.

Щодо збору донатів Майкл стверджує, що люди в Німеччині справді щедрі і готові підтримувати ЗСУ.

"Ми не благодійна організація, тому організовуємо приватні збори коштів у декілька етапів. Просимо наших друзів родичів колег, відтак виходимо далі в публічний простір, шукаючи людей, які поділяють наші цінності та інтереси", – розповідає про механізм збору коштів Анет.

А нещодавно вони провели благодійний концерт за участі 22 українських і німецьких музикантів, щоб зібрати гроші на чергову автівку.

За короткий термін волонтери передали українським військовим вже чотири автівки і ще одна - на етапі придбання.

На питання про кількість автівок, які вони мають намір передати Україні, Анет відповідає: "Стільки, скільки треба буде і стільки, скільки ми зможемо надіслати".