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Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби

26 березня, 2022 субота
18:51
Спорт Олена Костевич

Українка Олена Костевич заявила, що на перемогу в чемпіонаті Європи зі стрільби її надихнув героїчний опір співвітчизників російській агресії

Про це повідомляє Суспільне:Спорт

За словами Костевич, яка виграла змагання у стрільбі на 10 м з пневматичного пістолета, на ЧЄ у норвезькому Хамарі їй додала впевненості щира підтримка норвезьких вболівальників. 

"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей. Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу", - розповіла Костевич. 

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стрільба
чемпіонат Європи
війна з Росією
Олена Костевич
пістолет
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