Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби
Українка Олена Костевич заявила, що на перемогу в чемпіонаті Європи зі стрільби її надихнув героїчний опір співвітчизників російській агресії
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За словами Костевич, яка виграла змагання у стрільбі на 10 м з пневматичного пістолета, на ЧЄ у норвезькому Хамарі їй додала впевненості щира підтримка норвезьких вболівальників.
"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей. Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу", - розповіла Костевич.
- Нагадаємо, 25 березня Олена Костевич здобула золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 м на чемпіонаті Європи.
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