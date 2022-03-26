Бачила перед собою картинки бойових дій: українка Костевич розповіла, що її надихало на перемогу на ЧЄ зі стрільби

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

За словами Костевич, яка виграла змагання у стрільбі на 10 м з пневматичного пістолета, на ЧЄ у норвезькому Хамарі їй додала впевненості щира підтримка норвезьких вболівальників.

"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей. Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу", - розповіла Костевич.

Нагадаємо, 25 березня Олена Костевич здобула золоту нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета з відстані 10 м на чемпіонаті Європи.

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