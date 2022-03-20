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Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71 млн підписників українській лікарці з перинатального центру в Харкові

20 березня, 2022 неділя
16:33
Спорт Девід Бекхем

Англійський футболіст Девід Бекхем на день віддав свою сторінку в Instagram лікарці, яка керує перинатальним центром у Харкові

Про це Бекхем написав у Instagram.  

"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, де вона допомагає матерям народжувати. У сторіс можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", – сказав Бекхем.

 

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футбол
Харків
лікарі
Instagram
Девід Бекхем
війна з Росією
перинатальний центр
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