Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71 млн підписників українській лікарці з перинатального центру в Харкові
Англійський футболіст Девід Бекхем на день віддав свою сторінку в Instagram лікарці, яка керує перинатальним центром у Харкові
Про це Бекхем написав у Instagram.
"Сьогодні я надав свою соцмережу Ірині, яка завідує перинатальним центром у Харкові, де вона допомагає матерям народжувати. У сторіс можна дізнатися більше про дивовижну роботу, яку робить Ірина та інші медичні працівники для порятунку життів в Україні", – сказав Бекхем.
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