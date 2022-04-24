"Бетіс" тріумфував у Кубку Іспанії з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У фінальному матчі за Кубок Іспанії "Бетіс" змагався з "Валенсією". В основний час команди зіграли 1:1, після чого гра перейшла в овертайм, а згодом у серію пенальті.



В ударах з 11-метрової позначки кращими виявилися гравці "Бетіса", які реалізували 5 ударів з 5, тодія як "Валенсія" - 4.



Фінальний матч Кубка Іспанії пройшов в Севільї на стадіоні "Ла Картуха".



Кубок Іспанії



Фінал



24 квітня



"Бетіс" - "Валенсія" 1:1 (5:4 - серія пенальті)



Голи: Іглесіас, 11 - Пералес, 30

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