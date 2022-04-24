"Бетіс" тріумфував у Кубку Іспанії з футболу
В ніч з 23 на 24 квітня "Бетіс" тріумфував у Кубку Іспанії з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному матчі за Кубок Іспанії "Бетіс" змагався з "Валенсією". В основний час команди зіграли 1:1, після чого гра перейшла в овертайм, а згодом у серію пенальті.
В ударах з 11-метрової позначки кращими виявилися гравці "Бетіса", які реалізували 5 ударів з 5, тодія як "Валенсія" - 4.
Фінальний матч Кубка Іспанії пройшов в Севільї на стадіоні "Ла Картуха".
Кубок Іспанії
Фінал
24 квітня
"Бетіс" - "Валенсія" 1:1 (5:4 - серія пенальті)
Голи: Іглесіас, 11 - Пералес, 30
- 23 квітня мюнхенська "Баварія" вдесяте поспіль стала чемпіоном Німеччини з футболу.
- У сезоні 2021/22 паризький ПСЖ достроково став чемпіоном Франції.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе